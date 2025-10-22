हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमध्य प्रदेश: शराब के नशे में हैवान बना पति, दिनदहाड़े काटे पत्नी के दोनों हाथ, फरार

मध्य प्रदेश: शराब के नशे में हैवान बना पति, दिनदहाड़े काटे पत्नी के दोनों हाथ, फरार

Rajgarh News: राजगढ़ के ब्यावरा में शख्स ने नशे की हालत में अपनी पत्नी के दोनों हाथ हंसिये से काट दिये. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 22 Oct 2025 05:55 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है. शराब के नशे में एक पति ने अपनी ही पत्नी पर दिनदहाड़े बाजार में हंसिये से हमला कर उसके दोनों हाथ काट दिए. पूरी घटना पास के CCTV कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, ब्यावरा शहर के कोली मोहल्ला निवासी सविता शाक्यवार रोजाना की तरह मंगलवार सुबह काम पर गई थी. जब वह ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के पास पहुंचीं, तभी उनके पति ने अचानक उन पर हंसिये से हमला कर दिया. आरोपी ने कई बार वार किए और महिला के दोनों हाथ काट दिए. सविता चीखती-चिल्लाती सड़क पर गिर पड़ीं, लेकिन आरोपी तब तक वार करता रहा जब तक लोग जुट नहीं गए.

बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों पर किया हमला

बाजार में मौजूद लोगों ने जब महिला को बचाने की कोशिश की तो आरोपी पति ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की. किसी तरह लोगों ने आरोपी को रोकने की कोशिश की और डायल 112 को सूचना दी. थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल सविता को सिविल अस्पताल ब्यावरा पहुंचाया.

गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती

सिविल अस्पताल के एएसआई राकेश शर्मा ने बताया कि सुबह करीब 8:50 बजे सूचना मिली कि एक महिला पर उसके पति ने हमला किया है. मौके पर पहुंचने पर महिला लहूलुहान हालत में मिली. उसे तुरंत अस्पताल लाकर भर्ती किया गया. महिला की हालत गंभीर बनी हुई है. तहसीलदार और थाना प्रभारी ने अस्पताल पहुंचकर महिला के बयान दर्ज किए हैं.

आए दिन महिला से मारपीट करता था आरोपी

घायल सविता ने बताया कि उसका पति आए दिन शराब के नशे में मारपीट करता था. 10 दिन पहले उसने उसे और बच्चों को घर से निकाल दिया था. तब से वह अपने बच्चों के साथ एक मंदिर में रह रही थी. उसने बताया कि पति बार-बार धमकी देता था कि “तेरे हाथ काट दूंगा” और सोमवार को उसने वही कर दिया.

पुलिस से कई बार की थी शिकायत

महिला ने बताया कि उसने पति की हिंसा को लेकर कई बार थाने में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. अगर पुलिस ने पहले ही सख्त कदम उठाया होता, तो यह खौफनाक घटना शायद टल सकती थी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश के लिए कई टीमों को लगाया गया है.

Input By : सबीर खान
Published at : 22 Oct 2025 05:54 PM (IST)
Rajgarh Police Rajgarh News MADHYA PRADESH NEWS
