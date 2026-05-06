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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशRajgarh News: '4 साल में 27 बच्चों को ब्लड कैंसर', राजगढ़ में मिलावट-जहरीले खानपान पर BJP सांसद ने जताई चिंता

Rajgarh News: '4 साल में 27 बच्चों को ब्लड कैंसर', राजगढ़ में मिलावट-जहरीले खानपान पर BJP सांसद ने जताई चिंता

Rajgarh News In Hindi: राजगढ़ में मिलावट पर मंच से सांसद रोडमल नागर ने कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि जहां मैं रहता हूं, 4 साल में 27 बच्चों को ब्लड कैंसर हो गया. गांवों में नकली दूध बन रहा है.

By : मनीष सोनी, राजगढ़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 May 2026 06:54 PM (IST)
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राजगढ़ के एक कार्यक्रम में मंच से बीजेपी सांसद रोडमल नागर ने मिलावट और जहरीले खानपान पर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि जहां मैं रहता हूं, वहां 4 साल में 27 बच्चों को ब्लड कैंसर हो गया, जिसका बड़ा कारण मिलावट है. उन्होंने गांव-गांव में बन रहे नकली दूध पर भी सवाल उठाए और चेताया कि लालच व लापरवाही से नई पीढ़ी की सेहत खतरे में है. 

सांसद ने इसे समाज के लिए चेतावनी बताते हुए सभी से जागरूक होने की अपील की. मोहनपुरा डैम के राजगढ़-ब्यावरा रोड स्थित पंप हाउस पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मौजूद थे.

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मंच पर राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव, मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना के प्रशासक विकास राजोरिया भी मौजूद रहे. कार्यक्रम का उद्देश्य गांव-गांव तक जागरूकता फैलाना था, लेकिन सांसद के शब्दों ने इसे एक बड़े सामाजिक मुद्दे में बदल दिया.

सांसद ने आम लोगों के जीवन से की संबोधन की शुरुआत

सांसद नागर ने अपने संबोधन की शुरुआत आम लोगों के जीवन से की. उन्होंने कहा कि अब विचार करें हम सब लोग, मैं भी उसमें हूं, आप भी उसमें हैं. हर कोई किसी न किसी काम में लगा है. मेहनत, मजदूरी, व्यापार और नौकरी करता है. कई बार तो लोग दो पैसे के लिए चोरी-चकारी तक कर लेते हैं. झूठ बोलते हैं लेकिन क्यों? ताकि कुछ पैसा आ जाए. और वह पैसा किसके काम आता है? अपनी औलाद के लिए. आखिर हम सब जो भी करते हैं, अपनी संतान और आने वाली पीढ़ी के लिए ही करते हैं.

उन्होंने कहा कि साथियों दुश्मन के घर भी ऐसा दिन न आए. किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे भयंकर दिन वह होता है, जब उसे अपनी ही औलाद को कंधा देना पड़ता है. इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता. सांसद ने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि जवान-जवान बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है. किडनियां खराब हो रही हैं. लोग धड़ाधड़ जान गंवा रहे हैं.

सांसद ने समस्या को लेकर उठाया सवाल

सांसद ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सीधा कारण है हमारा बदलता खान-पान है. यह सब हमारे लालच, हमारी नासमझी और हमारी जागरूकता की कमी का परिणाम है. सांसद ने कहा कि मैं पचोर में रहता हूं और मेरी ही कॉलोनी में पिछले चार साल में 27 बच्चों को ब्लड कैंसर हो चुका है. यह कितना भयावह है. आखिर इसका कारण क्या है? 

उन्होंने खुद ही इसका जवाब देते हुए देते हुए कहा कि इसका कारण सिर्फ मिलावट और जहरीला खान पान है. उन्होंने किसानों से कहा कि यह बीज स्वरूप कार्यक्रम है. आप सब जागरूक लोग हैं. इन बातों को हमें गांव-गांव तक पहुंचाना होगा. किसके लिए? अपनी औलाद और आने वाली पीढ़ी के लिए. 

सब्जी और अनाज की मिलावट पर जताई चिंता

उन्होंने सब्जियों और अनाज में हो रही मिलावट पर भी चिंता जताते हुए कहा कि आज हालत यह है कि लौकी जैसी सबसे अच्छी सब्जी में भी इंजेक्शन लगाया जा रहा है. यह कौन करता है? सेठजी के घर तो लौकी उगती नहीं, यह किसान के खेत में ही उगती है. जो मूंग दाल कभी सबसे पौष्टिक मानी जाती थी, वह आज जहरीली होती जा रही है. आखिर यह सब किसने किया? हमने ही किया है.

सांसद ने नकली दूध का भी उठाया मुद्दा 

सांसद ने नकली दूध का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गांव-गांव में नकली दूध बनाया बनाने का काम चल रहा है और यह काम भी हमारे ही लोग कर रहे हैं. अगर कहीं नकली दूध बन रहा है, तो बिना नाम बताए इसकी सूचना दीजिए. मुझे फोन लगाइए, विधायक अमर सिंह को बताइए, कलेक्टर या एसपी को जानकारी दीजिए. उन्होंने सख्त लेहजे में कहा कि ऐसे लोगों को पकड़ना ही होगा.

उन्होंने कहा कि आज पशुपालन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ईमानदार किसान को उसका सही दाम नहीं मिल पाता. इससे वह परेशान होता है, जबकि बेईमान लोग मजे करते हैं. अकेली सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए समाज के हर व्यक्ति को मिलकर जिम्मेदारी उठानी होगी.

खेती के तौर-तरीकों पर बोले सांसद

खेती के तौर-तारीकों पर भी सांसद ने किसानों को आइना दिखाया. उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने की होड़ में जरूरत से ज्यादा यूरिया और रासायनिक खाद का उपयोग किया जा रहा है, जबकि किसान जानते हैं कि कितनी खाद और कितनी यूरिया डालनी चाहिए.

फिर भी एक-एक बीघा जमीन में तीन-तीन बोरी यूरिया डाली जा रही है. आखिर क्यों? पंजाब की जमीन 50 साल में बर्बाद हुई, लेकिन हमारी जमीन तो 10 साल में ही बर्बाद हो जाएगी. फिर हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा?

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About the author मनीष सोनी, राजगढ़

मनीष सोनी करीब 9 सालों से ABP न्यूज़ नेटवर्क से जुड़े हैं. मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के लिए रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 06 May 2026 06:54 PM (IST)
Tags :
BJP MP News Rodmal Nagar Rajgarh News
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