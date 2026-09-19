गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशराहुल गांधी के इंदौर दौरे से पहले लगे 'झूठ की गूंज' पोस्टर, बताई BJP की साजिश

राहुल गांधी के इंदौर दौरे से पहले लगे 'झूठ की गूंज' पोस्टर, बताई BJP की साजिश

इंदौर में राहुल गांधी के आज होने वाले ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से पहले उनके विरोध में शहर के कई इलाकों में ‘झूठ की गूंज’ लिखे पोस्टर लगाए गए हैं. कांग्रेस का आरोप है कि यह पोस्टर बीजेपी ने लगवाए हैं.

Written By : फिरोज खान, इंदौर |  Updated at : 19 Sep 2026 12:06 PM (IST)
Preferred Sources

इंदौर में राहुल गांधी के आज (19 सितंबर) होने वाले ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से पहले सियासत तेज हो गई है. राहुल गांधी के विरोध में शहर के कई इलाकों में ‘झूठ की गूंज’ लिखे पोस्टर लगाए गए हैं. गीता भवन, पलासिया, वर्ल्ड कप, एमआर-9, विजयनगर और भंवरकुआं समेत कई इलाकों में ये पोस्टर नजर आए. पोस्टरों पर लिखा गया है- ‘झूठ की गूंज पर होगी सत्य की विजय.’ कांग्रेस ने इन पोस्टरों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, जबकि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने कहा है कि ये पोस्टर देशप्रेमियों ने लगाए हैं.

दरअसल इंदौर में राहुल गांधी के दौरे से पहले शहर में पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है. राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के जवाब में शहर के अलग-अलग हिस्सों में ‘झूठ की गूंज’ के पोस्टर लगाए गए हैं. गीता भवन, पलासिया, वर्ल्ड कप, एमआर-9, विजयनगर और भंवरकुआं सहित कई इलाकों में लगे इन पोस्टरों पर लिखा है- ‘झूठ की गूंज पर होगी सत्य की विजय.’

रिलेटेड स्टोरी >>

मध्य प्रदेश
इंदौर में राहुल गांधी, छात्रों की गूंज के लिए कितनों ने कराया रजिस्ट्रेशन? कांग्रेस ने बताया
इंदौर में राहुल गांधी, छात्रों की गूंज के लिए कितनों ने कराया रजिस्ट्रेशन? कांग्रेस ने बताया
मध्य प्रदेश
सिंधिया के सामने युवक ने कहा- 'रोड नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे', मंत्री ने लगाई फटकार
सिंधिया के सामने युवक ने कहा- 'रोड नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे', मंत्री ने लगाई फटकार
मध्य प्रदेश
भोपाल फर्जी IAS तृप्ति सिंह केस: ASI और हवलदार पर रिश्वत मांगने का आरोप, लाइन अटैच
भोपाल फर्जी IAS तृप्ति सिंह केस: ASI और हवलदार पर रिश्वत मांगने का आरोप, लाइन अटैच
मध्य प्रदेश
सिया केस पर भोपाल की राइडर आबिदा बोलीं- 'मेरे साथ भी ऐसा....'
सिया केस पर भोपाल की राइडर आबिदा बोलीं- 'मेरे साथ भी ऐसा....'

विपिन वानखेड़े का आरोप, बीजेपी ने लोकतंत्र का स्तर नीचे गिराया

पोस्टर सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है. जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने लोकतंत्र का स्तर नीचे गिरा दिया है और राहुल गांधी के कार्यक्रम को देखते हुए शहर में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं. उनका कहना है कि हर राजनीतिक दल को अपनी बात जनता तक पहुंचाने का अधिकार है और छात्र-युवा अब अपनी आवाज उठा रहे हैं.

वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन, नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण और पुलिस के माध्यम से कई तरह की बाधाएं पैदा की गईं. अब कार्यक्रम के जवाब में ‘झूठ की गूंज’ के पोस्टर लगाए गए हैं. पोस्टर लगाए जाने की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया भी मौके पर पहुंचे और अपने साथियों के साथ कई पोस्टर उतारे. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये पोस्टर अवैध तरीके से लगाए गए हैं तो नगर निगम की टीम को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई.

इंदौर में राहुल गांधी, छात्रों की गूंज के लिए कितनों ने कराया रजिस्ट्रेशन? कांग्रेस ने बताया

ये पोस्टर देशप्रेमियों ने लगाए हैं'- राकेश सिंह यादव

वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये पोस्टर देशप्रेमियों ने लगाए हैं. उनका कहना है कि राहुल गांधी के कथित झूठ सामने आ चुके हैं और इन्हीं बातों को पोस्टरों के जरिए सामने रखा गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टरों को उतार दिया.

इधर, राहुल गांधी आज दोपहर करीब 2 बजे इंदौर पहुंचेंगे. एयरपोर्ट से रेडिसन होटल तक अलग-अलग स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा. इसके बाद शाम करीब 6 बजे राहुल गांधी भारत जोड़ो मैदान पहुंचकर छात्रों से संवाद करेंगे. राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले पोस्टर के जरिए शुरू हुई यह सियासत अब शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है.

सिंधिया के सामने युवक ने कहा- 'रोड नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे', मंत्री ने लगाई फटकार

Published at : 19 Sep 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Indore News MP News RAHUL GANDHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
इंदौर में राहुल गांधी, छात्रों की गूंज के लिए कितनों ने कराया रजिस्ट्रेशन? कांग्रेस ने बताया
इंदौर में राहुल गांधी, छात्रों की गूंज के लिए कितनों ने कराया रजिस्ट्रेशन? कांग्रेस ने बताया
मध्य प्रदेश
सिंधिया के सामने युवक ने कहा- 'रोड नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे', मंत्री ने लगाई फटकार
सिंधिया के सामने युवक ने कहा- 'रोड नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे', मंत्री ने लगाई फटकार
मध्य प्रदेश
भोपाल फर्जी IAS तृप्ति सिंह केस: ASI और हवलदार पर रिश्वत मांगने का आरोप, लाइन अटैच
भोपाल फर्जी IAS तृप्ति सिंह केस: ASI और हवलदार पर रिश्वत मांगने का आरोप, लाइन अटैच
मध्य प्रदेश
सिया केस पर भोपाल की राइडर आबिदा बोलीं- 'मेरे साथ भी ऐसा....'
सिया केस पर भोपाल की राइडर आबिदा बोलीं- 'मेरे साथ भी ऐसा....'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
इंडिया
IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'
IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?'
स्पोर्ट्स
Asian Games: इतिहास रचने से चूकीं क्विंसी डिसूजा, अब भी मेडल की आस
इतिहास रचने से चूकीं क्विंसी डिसूजा, अब भी मेडल की आस
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
इंडिया
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
विश्व
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
एग्रीकल्चर
घर पर ऐसे उगा सकते हैं कुंदरू, जान लें इस सब्जी की खूबी
घर पर ऐसे उगा सकते हैं कुंदरू, जान लें इस सब्जी की खूबी
टेक्नोलॉजी
आपके Gadgets चुपचाप हो रहे हैं खराब, ये आदतें डालती हैं असर
आपके Gadgets चुपचाप हो रहे हैं खराब, ये आदतें डालती हैं असर
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget