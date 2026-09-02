Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशराहुल गांधी के इंदौर दौरे में फंसा पेच, मामले में सीएम मोहन यादव की एंट्री

राहुल गांधी के इंदौर दौरे में फंसा पेच, मामले में सीएम मोहन यादव की एंट्री

राहुल गांधी ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए इंदौर जाने वाले हैं. यह कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया विद्यार्थी-संवाद अभियान है जिसके तहत देश के अलग-अलग शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 02 Sep 2026 12:29 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में इंदौर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 12 सितंबर को प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस और नगर निगम में जारी गतिरोध के बीच मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर स्टेडियम उपलब्ध कराने का आग्रह किया.

पटवारी ने यादव को लिखे पत्र में कहा कि गांधी का कार्यक्रम कोई सामान्य राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि देश के भविष्य, युवाओं के सपनों, शिक्षा के अधिकार और शिक्षा व्यवस्था की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित जनसंवाद है.

कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से कहा कि सरकार को इस आयोजन की भावना, उपयोगिता और इसके व्यापक सामाजिक एवं राष्ट्रीय महत्व पर गौर करना चाहिए.

मध्य प्रदेश: किसानों को बांटे गए सिर्फ ढाई लाख ATM, 20 करोड़ बर्बाद

उन्होंने कहा कि गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संवैधानिक पद पर आसीन जन प्रतिनिधि हैं और ऐसे में विद्यार्थियों व युवाओं के साथ उनके संवाद के लिए नेहरू स्टेडियम उपलब्ध करवाना आयोजन के महत्व के अनुरूप उचित होगा.

पटवारी ने यादव से आग्रह किया कि उन्हें कांग्रेस के प्रस्ताव पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने चाहिए ताकि नेहरू स्टेडियम को ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के आयोजन के लिए उपलब्ध कराया जा सके.

50,000 विद्यार्थियों को जुटाने का प्रयास

इससे पहले, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा था कि इस स्टेडियम को लेकर उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है जिसके तहत वहां खेलकूद गतिविधियों या राज्यस्तरीय शासकीय कार्यक्रमों के आयोजन की ही अनुमति दी जा सकती है.

शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने चेतावनी दी थी कि यदि नेहरू स्टेडियम में गांधी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली, तो आंदोलन किया जाएगा.

कांग्रेस ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में इंदौर और आस-पास के 50,000 विद्यार्थियों को जुटाने का प्रयास कर रही है.

सोफिया कुरैशी मामले में विजय शाह पर नहीं होगा केस? राज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता

विपक्षी दल इस अभियान के जरिये प्रश्नपत्र लीक, महंगी शिक्षा, सरकारी भर्तियों में अनियमितताओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहा है.

Published at : 02 Sep 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh News BJP Indore News CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
राहुल गांधी के इंदौर दौरे में फंसा पेच, मामले में सीएम मोहन यादव की एंट्री
राहुल गांधी के इंदौर दौरे में फंसा पेच, मामले में सीएम मोहन यादव की एंट्री
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश: किसानों को बांटे गए सिर्फ ढाई लाख ATM, 20 करोड़ बर्बाद
मध्य प्रदेश: किसानों को बांटे गए सिर्फ ढाई लाख ATM, 20 करोड़ बर्बाद
मध्य प्रदेश
सोफिया कुरैशी मामले में विजय शाह पर नहीं होगा केस? राज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता
सोफिया कुरैशी मामले में विजय शाह पर नहीं होगा केस? राज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता
मध्य प्रदेश
कार रोकने पर भड़का युवक, चौकीदार को कुचला; महिला मित्र भी गिरफ्तार
कार रोकने पर भड़का युवक, चौकीदार को कुचला; महिला मित्र भी गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
पंजाब
Exclusive: पंजाब की सियासत में भूचाल मचाने वाली खबर, पुलिस ने भगवंत मान सरकार को फंसाया?
Exclusive: पंजाब की सियासत में भूचाल! मान सरकार बुरी फंसी
इंडिया
राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर भड़के सावरकर के परपोते, बोले- 'मुसलमानों से...'
राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर भड़के सावरकर के परपोते, बोले- 'मुसलमानों से...'
क्रिकेट
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नई मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नई मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉलीवुड
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बताई वजह, बोले- ‘सक्सेस एंजॉय नहीं कर सकते’
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बता दी असल वजह
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
नौकरी
बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती का रास्ता साफ, 5 अक्टूबर तक करें आवेदन 
बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती का रास्ता साफ, 5 अक्टूबर तक करें आवेदन 
ट्रेंडिंग
समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल
समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget