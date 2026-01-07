हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP News: पेंच टाइगर रिजर्व में मछली पकड़ने गए ग्रामीण को बाघ ने बनाया शिकार, परिजनों में आक्रोश

MP News: पेंच टाइगर रिजर्व में मछली पकड़ने गए ग्रामीण को बाघ ने बनाया शिकार, परिजनों में आक्रोश

Pench Tiger Reserve: कमल उईके पर बाघ ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. इस घटना ने क्षेत्र में दहशत फैला दी है. वहीं पेंच पार्क प्रबंधन की गश्त और सुरक्षा निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 07 Jan 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व के छिंदवाड़ा वन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गुमतरा कोर परिक्षेत्र में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है. यहां  प्रतिबंधित 'क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट' क्षेत्र में मछली पकड़ने गए 43 वर्षीय ग्रामीण कमल उईके पर बाघ ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. इस घटना ने जहां  क्षेत्र में दहशत फैला दी है, वहीं पेंच पार्क प्रबंधन की गश्त और सुरक्षा निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मृतक कमल उईके, पिता रावजी उईके, निवासी ग्राम टिकारी माल (थाना कुरई), बीते 4 जनवरी की शाम से लापता थे. परिजनों ने 5 जनवरी को ही प्रबंधन को सूचना दे दी थी कि कमल अक्सर पेंच नदी के किनारे महादेव घाट की तरफ मछली पकड़ने जाते थे. 6 जनवरी की सुबह चांद थाना पुलिस और वन विभाग को तलाशी के दौरान महादेव घाट के पास कमल का क्षत-विक्षत शव मिला. शव की स्थिति देखकर स्पष्ट था कि बाघ ने उसे अपना शिकार बनाया है. पार्क प्रबंधन का कहना है कि युवक नाव (बोट) के जरिए नदी पार कर प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल हुआ था.

प्रबंधन की लापरवाही पर उठ रहे सवाल

इस दर्दनाक हादसे के बाद पार्क प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठ रही हैं. पेंच टाइगर रिजर्व का कोर एरिया सबसे संवेदनशील माना जाता है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता. ऐसे में एक ग्रामीण नाव लेकर नदी के रास्ते महादेव घाट तक पहुंच गया और घंटों वहां मौजूद रहा, लेकिन विभाग की गश्ती टीम को इसकी भनक तक नहीं लगी. सवाल यह उठता है कि यदि यह क्षेत्र 'क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट' है, तो यहां अवैध प्रवेश को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? क्या पार्क की सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित है?

परिजनों में आक्रोश और विभागीय कार्रवाई

एसीएफ अतुल पारधी के अनुसार, युवक प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गया था जहाँ बाघों का मूवमेंट रहता है. पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल चौरई भेज दिया है. हालांकि विभाग नियमानुसार आर्थिक सहायता देने की बात कह रहा है, लेकिन ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि प्रबंधन की ढिलाई के कारण ही आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं. यदि समय रहते नदी और घाटों पर निगरानी बढ़ाई गई होती, तो शायद इस जान को बचाया जा सकता था.

और पढ़ें
Published at : 07 Jan 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Chhindwara News Pench Tiger Reserve MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Colombia On US: 'हिम्मत है तो आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं', किस देश के राष्ट्रपति ने ट्रंप को दे दिया खुला चैलेंज, मादुरो जैसा होगा हाल?
'हिम्मत है तो आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं', किस देश के राष्ट्रपति ने ट्रंप को दे दिया खुला चैलेंज, मादुरो जैसा होगा हाल?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में कोल्ड-डे से सावधान! 5 डिग्री पर जमा तापमान, IMD ने जारी की चेतावनी
दिल्ली में कोल्ड-डे से सावधान! 5 डिग्री पर जमा तापमान, IMD ने जारी की चेतावनी
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
Advertisement

वीडियोज

Srinagara Fire Breaking: थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चारों तरफ धुआं- धुआं | Breaking
Sansani:दीवार में पुलिस का 'VIP मेहमान'! Crime News
JNU की बदनामी.. वामपंथी हरकत पुरानी! | JNU Violence | JNU History | Breaking | ABP News
UP SIR: CM Yogi Vs Akhilesh Yadav..शहरों में ज्यादा वोट कटने का किसे घाटा? | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: वोट कटौती पर अखिलेश की बेचैनी... 27 में सपा का नुक्सान! | UP SIR | EC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Colombia On US: 'हिम्मत है तो आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं', किस देश के राष्ट्रपति ने ट्रंप को दे दिया खुला चैलेंज, मादुरो जैसा होगा हाल?
'हिम्मत है तो आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं', किस देश के राष्ट्रपति ने ट्रंप को दे दिया खुला चैलेंज, मादुरो जैसा होगा हाल?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में कोल्ड-डे से सावधान! 5 डिग्री पर जमा तापमान, IMD ने जारी की चेतावनी
दिल्ली में कोल्ड-डे से सावधान! 5 डिग्री पर जमा तापमान, IMD ने जारी की चेतावनी
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
विश्व
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
जनरल नॉलेज
किन देशों में लग्जरी आइटम बन चुका है कंडोम, चीन में इसके बढ़ते दामों के बीच जान लीजिए जवाब
किन देशों में लग्जरी आइटम बन चुका है कंडोम, चीन में इसके बढ़ते दामों के बीच जान लीजिए जवाब
यूटिलिटी
पटना में किन लोगों को कहा जाएगा 'नगरशत्रु', इनसे कैसे वसूला जाएगा जुर्माना?
पटना में किन लोगों को कहा जाएगा 'नगरशत्रु', इनसे कैसे वसूला जाएगा जुर्माना?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget