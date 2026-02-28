हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पांढुर्णा: रात के अंधेरे में सौंसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 45 लाख कैश बरामद, आयकर टीम कर रही जांच

पांढुर्णा: रात के अंधेरे में सौंसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 45 लाख कैश बरामद, आयकर टीम कर रही जांच

Pandhurna Hindi News: पांढुर्णा के सौंसर पुलिस को देर रात एक गुप्त सूचना मिली थी कि सफेद रंग की एक स्विफ्ट कार में बड़ी मात्रा में अवैध नकदी ले जाया जा रहा है. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की.

By : सचिन पांडेय, छिंदवाड़ा | Updated at : 28 Feb 2026 09:46 PM (IST)
Preferred Sources

मध्यप्रदेश के नवनिर्मित जिले पांढुर्णा के सौंसर थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है. मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छिंदवाड़ा से नागपुर की ओर जा रही एक संदिग्ध स्विफ्ट कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें से 45 लाख रुपये की भारी नकदी बरामद की गई है. इस कार्रवाई के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस प्रशासन हर जगह पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है.

नाकेबंदी और तलाशी अभियान

जानकारी के अनुसार, सौंसर पुलिस को देर रात एक गुप्त सूचना मिली थी कि सफेद रंग की एक स्विफ्ट कार (क्रमांक MP 20 CF 6688) में बड़ी मात्रा में अवैध नकदी ले जाया जा रहा है. सूचना मिलते ही एसडीओपी प्रियंका पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर नाकाबंदी कर दी. जैसे ही कार चौक पर पहुंची, पुलिस ने उसे रोक लिया. जब कार की डिग्गी की तलाशी ली गई, तो वहां रखा एक बैग मिला जो नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था. कार में जो युवक मिले उनका नाम संदीप तिवारी और पीयूष साहू बताया जा रहा है.

अधिकारियों की मौजूदगी और पूछताछ

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें एडिशनल एसपी और एसपी सुंदर सिंह कनेश शामिल हैं, तत्काल थाने पहुंचे. एसपी सुंदर सिंह कनेश ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती गिनती में बरामद राशि लगभग 45 लाख रुपये पाई गई है. कार में सवार युवकों ने पूछताछ में दावा किया कि वे यह पैसा नागपुर में ट्रक खरीदने के लिए ले जा रहे थे. हालांकि, इतनी बड़ी राशि के संबंध में वे मौके पर कोई भी वैध बैंक रसीद या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके.

आयकर विभाग और हवाला का संदेह

पुलिस ने इस मामले की जानकारी तत्काल आयकर विभाग (Income Tax Department) को दे दी है. वहीं, आयकर विभाग की जबलपुर की टीम पांढुरना पहुंची है. अब पूरी जांच आयकर विभाग के सुपुर्द है. चर्चा यह भी है कि यह पैसा क्रिकेट सट्टा या हवाला कारोबार का हिस्सा हो सकता है. कार की जांच के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कार सवार युवक पुलिस से इज्जत का हवाला देकर थाने चलने की मिन्नतें करते दिख रहा है. 

फिलहाल, आरबीआई की गाइडलाइन के उल्लंघन और नकदी के अवैध परिवहन को लेकर पुलिस और आयकर विभाग की संयुक्त जांच जारी है. यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच में इस मोटी रकम का असली मालिक कौन निकलता है?

Published at : 28 Feb 2026 09:46 PM (IST)
Embed widget