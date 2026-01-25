हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसागर के भगवानदास रैकवार को पद्मश्री, बुंदेली कला को बचाने के लिए मिला सम्मान

सागर के भगवानदास रैकवार को पद्मश्री, बुंदेली कला को बचाने के लिए मिला सम्मान

Padam Awards 2026: गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर सागर के भगवानदास रायकवार को बुंदेली युद्ध कला के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए प्रतिष्ठित पद्म श्री सम्मान मिला है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Jan 2026 07:39 PM (IST)
Preferred Sources

गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक 'पद्म पुरस्कारों' की घोषणा कर दी है. इस वर्ष की सूची में मध्य प्रदेश के सागर जिले का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुआ है. बुंदेली युद्ध कला (Bundeli Martial Arts) को पुनर्जीवित करने और उसे संरक्षित करने वाले भगवानदास रायकवार को पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया है.

भारत सरकार ने भगवानदास रायकवार को 'अनसंग हीरोज' (अनाम नायकों) की श्रेणी में चुना है. यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो बिना किसी प्रचार के धरातल पर असाधारण कार्य कर रहे हैं. रायकवार जी पिछले कई दशकों से बुंदेलखंड की पारंपरिक युद्ध कला को नई पीढ़ी तक पहुँचाने और उसे विलुप्त होने से बचाने के लिए समर्पित हैं.

बुंदेली विरासत के रक्षक

बुंदेलखंड अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाना जाता है, लेकिन समय के साथ यहाँ की पारंपरिक युद्ध कलाएं लुप्त हो रही थीं. भगवानदास रायकवार ने इसे अपना जीवन का ध्येय बनाया, उन्होंने न केवल इस प्राचीन कला को खुद सीखा, बल्कि हजारों युवाओं को इसका प्रशिक्षण देकर एक नई पौध तैयार की. उनके प्रयासों से बुंदेली मार्शल आर्ट्स को न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी पहचान मिली है. सरकारी घोषणा में उनके दशकों के कड़े परिश्रम और बिना किसी स्वार्थ के प्राचीन विरासत को सहेजने के जुनून की सराहना की गई है.

पूरे बुंदेलखंड में हर्ष का माहौल

भगवानदास रायकवार को पद्म श्री मिलने की खबर से सागर सहित पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्सव का माहौल है. जानकारों का कहना है कि यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी बुंदेली संस्कृति और लोक कला का सम्मान है. इससे क्षेत्र की अन्य प्राचीन विधाओं को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा.

Input By : विनोद आर्या
Published at : 25 Jan 2026 07:39 PM (IST)
Sagar News MP News
इंडिया
'यह काबिलियत की भावना को दिखाता है', PM मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को दी बधाई
'यह काबिलियत की भावना को दिखाता है', PM मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को दी बधाई
बिहार
तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर BJP की प्रतिक्रिया, 'तेज प्रताप और रोहिणी…'
तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर BJP की प्रतिक्रिया, 'तेज प्रताप और रोहिणी…'
इंडिया
तमिलनाडु में 13 और बंगाल में 11... जिन राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव, वहां कितने लोगों को मिले पद्म पुरस्कार
तमिलनाडु में 13 और बंगाल में 11... जिन राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव, वहां कितने लोगों को मिले पद्म पुरस्कार
क्रिकेट
IND vs NZ: तीसरे टी20 में भारत की पहले बॉलिंग, टीम इंडिया ने 2 खूंखार खिलाड़ियों को किया बाहर; प्लेइंग XI में चौंकाने वाले बदलाव
तीसरे टी20 में भारत की पहले बॉलिंग, टीम इंडिया ने 2 खूंखार खिलाड़ियों को किया बाहर; प्लेइंग XI में चौंकाने वाले बदलाव
Karnataka Accident: ओवरटेक की गलती बनी काल ! बस से टक्कर में बाइक सवार की मौत | Breaking
Mahadangal: BJP प्रवक्ता ने AIMIM को सुनाया..सबकी बोलती बंद कर दी | Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Mahadangal: हरा-भगवा पर Studio में घमासान..रंग की राजनीति पर बहस | Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Mahadangal: हिंदू राष्ट्र Vs हरा प्लान, महाराष्ट्र में छिड़ा महायुद्ध! |Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Mahadangal: ओवैसी का 'हरा प्लान', भगवा से घमासान? | Nitish Rane Vs Asaduddin Owaisi | Sahar
