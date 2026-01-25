सागर के भगवानदास रैकवार को पद्मश्री, बुंदेली कला को बचाने के लिए मिला सम्मान

गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक 'पद्म पुरस्कारों' की घोषणा कर दी है. इस वर्ष की सूची में मध्य प्रदेश के सागर जिले का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुआ है. बुंदेली युद्ध कला (Bundeli Martial Arts) को पुनर्जीवित करने और उसे संरक्षित करने वाले भगवानदास रायकवार को पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया है.

भारत सरकार ने भगवानदास रायकवार को 'अनसंग हीरोज' (अनाम नायकों) की श्रेणी में चुना है. यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो बिना किसी प्रचार के धरातल पर असाधारण कार्य कर रहे हैं. रायकवार जी पिछले कई दशकों से बुंदेलखंड की पारंपरिक युद्ध कला को नई पीढ़ी तक पहुँचाने और उसे विलुप्त होने से बचाने के लिए समर्पित हैं.

बुंदेली विरासत के रक्षक

बुंदेलखंड अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाना जाता है, लेकिन समय के साथ यहाँ की पारंपरिक युद्ध कलाएं लुप्त हो रही थीं. भगवानदास रायकवार ने इसे अपना जीवन का ध्येय बनाया, उन्होंने न केवल इस प्राचीन कला को खुद सीखा, बल्कि हजारों युवाओं को इसका प्रशिक्षण देकर एक नई पौध तैयार की. उनके प्रयासों से बुंदेली मार्शल आर्ट्स को न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी पहचान मिली है. सरकारी घोषणा में उनके दशकों के कड़े परिश्रम और बिना किसी स्वार्थ के प्राचीन विरासत को सहेजने के जुनून की सराहना की गई है.

पूरे बुंदेलखंड में हर्ष का माहौल

भगवानदास रायकवार को पद्म श्री मिलने की खबर से सागर सहित पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्सव का माहौल है. जानकारों का कहना है कि यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी बुंदेली संस्कृति और लोक कला का सम्मान है. इससे क्षेत्र की अन्य प्राचीन विधाओं को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा.