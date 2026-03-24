छिंदवाड़ा जिले के चंदनगांव निवासी मानकर परिवार ने ऐसा फैसला लिया है, जिसने इंसानियत की एक बड़ी मिसाल पेश कर दी. परिवार के मुखिया 55 वर्षीय सुरेंद्र मानकर के ब्रेन डेड होने के बाद, उनके परिजनों ने दुख के इस कठिन समय में अंगदान का निर्णय लेकर 5 लोगों को नया जीवन दे दिया. एक तरफ परिवार अपने सहारे को खोने के गहरे दुख में था, वहीं दूसरी ओर उन्होंने दूसरों की जिंदगी बचाने का साहसिक कदम उठाया.

सुरेंद्र मानकर रोज की तरह काम खत्म कर घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोट आई.

आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें नागपुर स्थित एम्स रेफर किया गया. डॉक्टरों ने दो दिनों तक लगातार इलाज किया, लेकिन मस्तिष्क में गंभीर रक्तस्राव के कारण उनकी हालत बिगड़ती चली गई.

डॉक्टरों ने किया ब्रेन डेड घोषित

सभी जरूरी चिकित्सकीय जांचों और मानकों को पूरा करने के बाद डॉक्टरों की टीम ने सुरेंद्र मानकर को ब्रेन डेड घोषित कर दिया. यह खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. पत्नी ललिता और दोनों बेटे गगन और वेदांत के लिए यह समय बेहद भावुक और कठिन था.

इसी दौरान अस्पताल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर ने परिवार को अंगदान के बारे में जानकारी दी. गहरे दुख के बावजूद परिवार ने यह सोचकर फैसला लिया कि अगर उनके अपने किसी और के रूप में जिंदा रह सकते हैं, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं. राख में मिल जाने से बेहतर है कि किसी के काम आएं, इसी भावना के साथ पत्नी और दोनों बेटों ने अंगदान की सहमति दे दी.

पांच लोगों को मिला नया जीवन

परिवार की सहमति के बाद पूरी प्रक्रिया तेजी से शुरू की गई. सुरेंद्र मानकर का लिवर एक 60 वर्षीय महिला को प्रत्यारोपित किया गया. उनकी एक किडनी 28 वर्षीय युवक को और दूसरी किडनी 46 वर्षीय मरीज को दी गई. इसके अलावा उनके नेत्र भी दान किए गए, जिससे दो नेत्रहीन लोगों को रोशनी मिल सकेगी. इस तरह एक व्यक्ति ने पांच लोगों की जिंदगी बदल दी.

संघर्षों से भरी थी जिंदगी

सुरेंद्र मानकर का जीवन पहले से ही संघर्षों से भरा रहा था. कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में उनका पैर टूट गया था, जिसके बाद उन्हें राजमिस्त्री का काम छोड़ना पड़ा.

इसके बाद उन्होंने किराना दुकान में सेल्समैन के रूप में काम करना शुरू किया. वही परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे. उनकी पत्नी गृहिणी हैं और दोनों बेटे अभी पढ़ाई कर रहे हैं.

मानकर परिवार का यह फैसला सिर्फ एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है. यह दिखाता है कि कठिन से कठिन समय में भी इंसान अगर ठान ले, तो वह दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है. इस परिवार ने साबित कर दिया कि असली इंसानियत वही है, जो अपने दर्द में भी दूसरों के लिए सोचती है.