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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'चंबल की खाल और जेब में प्याज...', गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? खुद बताया

'चंबल की खाल और जेब में प्याज...', गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? खुद बताया

Jyotiraditya Scindia News: ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर हैं. यहां उन्होंने गर्मी से बचने की सलाह दी और कहा, "मैं AC का इस्तेमाल नहीं करता, यह चंबल की खाल है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 27 Apr 2026 12:44 PM (IST)
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  • उन्होंने आधुनिक उपाय के बजाय प्याज और सिर पर पट्टा लगाने की सलाह दी.

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर हैं. उन्होंने  रविवार (27 जुलाई) को शिवपुरी विकास कार्यों की करोड़ों की सौगात दी. एक मचं से जनता  को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों को गर्मी से बचने का देसी नुस्खा दिया जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. गर्मी से बचाव का यह देसी नुस्खा साझा करते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में लोग डब्बे लेकर लेकर घूमते हैं, लेकिन संचार मंत्री प्याज लेकर घूमता है. सिंधिया ने बताया कि वो भीषण गर्मी से बचने के लिए किसी आधुनिक उपाय पर निर्भर नहीं है.  

पिछले कुछ दिनों से जिस तरह उत्तर भारत में गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है. ऐसे में सोशल मीडिया पर सिंधिया के प्याज रखने की सलाह को लेकर मीम्स बन रहे हैं और इससे  एक नई बहस भी शुरू हो गई है. 

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AC नहीं चलाते, जेब में रखते हैं प्याज 

उन्होंने कहा कि वह अपनी कार में भी एसी नहीं चलाते हैं, बस जेब में एक प्याज रखते हैं. उन्होंने कहा, "मैं अपनी कार में AC इस्तेमाल नहीं करता, न ही AC वाले माहौल में बैठता हूं.  और जब लोग मुझसे पूछते हैं, तो मई और जून की 51 डिग्री गर्मी में भी, मैं कहता हूं, 'यह चंबल की चमड़ी है.' मैं आपको एक और बात बताता हूं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बहुत बुढ़ी है, पॉकेट में प्याज ले जाओ कुछ नहीं होने वाला तुम्हें. आधुनिक युग में लोग डब्बे लेकर घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेकर घुम रहे हैं.  

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "ये पुरानी चीज़ें हैं, और जैसे-जैसे आयुर्वेद आगे बढ़ रहा है, हमें ये चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए.. जून के माह में 51 डिग्री होगा तो सिर पर पट्टा लगाओ और पॉकेट में प्याज रखो. मैं सदैव कहता हूं सिंधिया परिवार जनता और जमीन के साथ जुड़ा हुआ है."

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Published at : 27 Apr 2026 12:44 PM (IST)
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MADHYA PRADESH NEWS Jyotiraditya Scindia
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