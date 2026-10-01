Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशजीतू पटवारी बालाघाट पर बोले- आदिवासियों को केवल विज्ञापन मिले, सेवाएं नहीं

जीतू पटवारी बालाघाट पर बोले- आदिवासियों को केवल विज्ञापन मिले, सेवाएं नहीं

बालाघाट जिले के आदिवासी इलाकों में तीन महीने में 36 बच्चों की मौत पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि ये मौत के आंकड़ों को छिपा रहे हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 01 Oct 2026 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के आदिवासी इलाकों में तीन महीने में 36 बच्चों की मौत पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने का काम किया है. कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने न केवल मध्य प्रदेश सरकार निशाना साधा और कहा कि सरकार केवल बजट आवंटित करता है लेकिन धरातल पर उसे उतारती नहीं है. केवल भ्रष्टाचार हो रहा है. सरकार तब जागती है जब बच्चे मरते हां अगर पहले ही ध्यान दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती. 

पटवारी का कहना है कि जब मासूमों की जान चली जाती है, तब जाकर स्वास्थ्य विभाग अपनी नींद से जागती है और गांवों में मेडिकल कैंप लगाना शुरू कर देती है. उससे पहले विभाग की क्या जिम्मेदारी है? ये जो मौतें हुई हैं असल में यह प्रशासनिक अनदेखी और बदहाल स्वास्थ्य मॉडल के कारण की गई 'सरकारी हत्याएं' हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

मध्य प्रदेश
1996 में 300 रुपये रिश्वत लेने का आरोप, अब HC ने किया दोषमुक्त
1996 में 300 रुपये रिश्वत लेने का आरोप, अब HC ने किया दोषमुक्त
मध्य प्रदेश
SIR विवाद: MP के पूर्व CM कमलनाथ बोले, 'कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को...'
SIR विवाद: MP के पूर्व CM कमलनाथ बोले, 'कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को...'
मध्य प्रदेश
भोपाल: रिटायर्ड IAS अधिकारी की गला रेतकर हत्या, घर में काम करने वाले पर शक
भोपाल: रिटायर्ड IAS अधिकारी की गला रेतकर हत्या, घर में काम करने वाले पर शक
मध्य प्रदेश
कटनी: सरकार की तरफ से मिलीं थी फ्री साइकिलें, 1 महीने में ही ले ली गईं वापस!
कटनी: सरकार की तरफ से मिलीं थी फ्री साइकिलें, 1 महीने में ही ले ली गईं वापस!

मौत के आंकड़ो पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा, "पूरे देश में विज्ञापन लगाए गए, सम्मेलन हुए और यह कहकर वाहवाही बटोरी गईं कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, जिन नक्सल-प्रभावित इलाकों को आप मुक्त कराने की बात करते हैं, वहां आपने डॉक्टरों, अस्पतालों और स्कूलों का इंतजाम क्यों नहीं किया? क्यों आपने रोजगार के साधन मुहैया नहीं कराए? क्या आजादी के 80 साल बाद और 25 साल की बीजेपी सरकार से यह सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं? सरकारी रिकॉर्ड में 36 बच्चों का जिक्र है. असल में सैकड़ों बच्चों की मौत हुई है, ये सिर्फ 36 बच्चे नहीं हैं."

'प्रदेश में भ्रष्टाचार का कैंसर फैल गया है'

जीतू पटवारी ने आगे कहा, "ये हत्यारी सरकार है. अभी इंदौर में रिपोर्ट आई कि जहरीले पानी से 36 लोग मर गए, लेकिन गिनती 22 की कर दी. इसको लेकर एक भी राजनीतिक व्यक्ति ने जिम्मेदारी नहीं ली है. एक भी बड़े अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया. रिपोर्ट के अनुसार छोटे-छोटे कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया. कुल मिलाकर बार-बार यही करती है. सागर की घटना पूरी दुनिया ने देखी. सागर की घटना पूरी दुनिया ने देखी, क्या ये मौतें स्वाभाविक थीं या हत्या थीं." पटवारी ने कहा कि आज प्रदेश में भ्रष्टाचार का कैंसर इतना फैल गया है कि यहां जहरीली शराब, जहरीली हवा, जहरीली दवा, जहरीला प्रशासन हो चुका है. 

राजा वडिंग के इस्तीफे के दावों के बीच हाईप्रोफाइल मुलाकात, रंधावा और खरगे में क्या हुई बात?

आवंटित बजट में भ्रष्टाचार का आरोप

कांग्रेस नेता ने बालाघाट, छिंदवाड़ा, शिवनी, मंडला, डिंडोरी, आलीराजपुर और झाबुआ जैसे आदिवासी बाहुल्य जिलों में  स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि इन जिलों में कुपोषण हावी है क्योंकि उनपर जो बजट खर्च किया जाता है, उसमें 90 प्रतिशत भ्रष्टाचार हो रहा है. कांग्रेस नेता ने पूछा कि क्या कारण है कि आदिवासी आबादी कुपोषण की मार झेल रही है? क्यों टीकाकरण की योजनाएं इन इलाकों में सफल नहीं हो पाती हैं? 

कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा, "पिछले 25 सालों से सरकार द्वारा आदिवासी जाति के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की सेवाओं के लिए आपने 34 हजार करोड़ का प्रावधान किया जाता रहा है, लेकिन क्या वो आदिवासी इलाकों में पहुंचता है? 2026-27 में 24 हजार करोड़ का प्रावधान किया क्या वो जमीन पर उतरा? अगर उतरा होता तो क्या ये घटना होती? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का 5 करोड़ का बजट है क्या ये पहुंचा लोगों तक? पहुंचा तो असर क्या है?"

राजेन्द्र शुक्ल को बताया 'मौत का सौदागर'

जीतू पटवारी ने स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल के बयान को लेकर भी उनपर कटाक्ष किया, जिन्होंने राहुल गांधी के दौरे पर सवाल उठाये थे. पटवारी ने कहा कि इनको शर्म नहीं आती है, ये राजेन्द्र शुक्ल मौत के सौदागर हैं. इन्होंने जबसे ये विभाग संभाला है भ्रष्टाचार बढ़ा है. ये वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर नहीं हैं, ये खुद कितनी बार गए बालाघाट? केवल एक बार गए वो भी लीपापोती करने के लिए. उन्होंने कहा कि विपक्ष का तो काम है मुद्दों को उठाना और सरकार को जगाने की. इससे ज्यादा और क्या कर सकता है विपक्ष, लेकिन इनको इसपर भी आपत्ती है.

गोरखपुर: BJP से बागी हुए नेता संजयन त्रिपाठी, किया चुनाव लड़ने का ऐलान

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
JITU PATWARI MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
1996 में 300 रुपये रिश्वत लेने का आरोप, अब HC ने किया दोषमुक्त
1996 में 300 रुपये रिश्वत लेने का आरोप, अब HC ने किया दोषमुक्त
मध्य प्रदेश
SIR विवाद: MP के पूर्व CM कमलनाथ बोले, 'कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को...'
SIR विवाद: MP के पूर्व CM कमलनाथ बोले, 'कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को...'
मध्य प्रदेश
भोपाल: रिटायर्ड IAS अधिकारी की गला रेतकर हत्या, घर में काम करने वाले पर शक
भोपाल: रिटायर्ड IAS अधिकारी की गला रेतकर हत्या, घर में काम करने वाले पर शक
मध्य प्रदेश
कटनी: सरकार की तरफ से मिलीं थी फ्री साइकिलें, 1 महीने में ही ले ली गईं वापस!
कटनी: सरकार की तरफ से मिलीं थी फ्री साइकिलें, 1 महीने में ही ले ली गईं वापस!
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक कचौड़ी, दो समोसा...', हिमंत बिस्वा सरमा को भाया इंस्टा ट्रेंड, क्या दिया मैसेज
'एक कचौड़ी, दो समोसा...', हिमंत बिस्वा सरमा को भाया इंस्टा ट्रेंड, क्या दिया मैसेज
पंजाब
पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?
पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?
विश्व
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
बॉलीवुड
'दृश्यम 2' को मात दे देगी 'दृश्यम 3', अजय देवगन का दावा, ये भी बताया क्यों फ्रैंचाइजी हो रही खत्म
'दृश्यम 2' को मात दे देगी 'दृश्यम 3', अजय देवगन का दावा
क्रिकेट
एशियन गेम्स में हुई रिकॉर्ड की बरसात, भारत की 124 रन की जीत से बने कई कीर्तिमान
एशियन गेम्स में हुई रिकॉर्ड की बरसात, भारत की 124 रन की जीत से बने कई कीर्तिमान
इंडिया
अभिजीत दीपके अकेले ही करा लेंगे ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने दे दिया जवाब
अभिजीत दीपके अकेले ही करा लेंगे ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने दे दिया जवाब
बिहार
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
Home Tips
Wall Plaster: बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget