Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशरील का शौक... पिता 15 साल से अलग, कौन थीं सोशल मीडिया स्टार निधि तिवारी?

रील का शौक... पिता 15 साल से अलग, कौन थीं सोशल मीडिया स्टार निधि तिवारी?

मध्य प्रदेश की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर निधि तिवारी की सुसाइड ने सोशल मीडिया पर भी सब को चौंका दिया है. उनका शव फंदे पर लटका हुआ मिला.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 28 Sep 2026 04:47 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर निधि तिवारी ने 26 सितंबर 2026 की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. निधि मूल रूप से मैनपुरी की रहने वाली थीं. मगर परिवार काफी समय पहले एमपी के सिंगरौली में जाकर रहने लगा था. तब से वह अपनी मां हेमलता तिवारी और छोटी बहन के साथ रहती थीं. बताया जा रहा है कि निधि के पिता अशोक तिवारी 15 साल से उनसे अलग रहते हैं. पिता अशोक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रहने वाले हैं. वह सिंगरौली के हिंडालको पावर प्लांट में नौकरी करते थे.

निधि तिवारी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 16 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे और वह रोज नियमित रूप से अपने अकाउंट पर रील पोस्ट करती थीं. वह ज्यादातर डांस की रील बनाती थीं.

रिलेटेड स्टोरी >>

मध्य प्रदेश
उज्जैन शाही मस्जिद का 3 फीट का हिस्सा टूटेगा, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
उज्जैन शाही मस्जिद का 3 फीट का हिस्सा टूटेगा, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
मध्य प्रदेश
Ujjain Shahi Masjid Live: उज्जैन में शाही मस्जिद मामले में आया हाईकोर्ट का फैसला, कहा- सिर्फ तीन फीट...
Live: उज्जैन में शाही मस्जिद मामले में आया हाईकोर्ट का फैसला, कहा- सिर्फ तीन फीट...
मध्य प्रदेश
16 लाख फॉलोअर्स वाली निधि तिवारी की मौत, आखिरी फोन कॉल बना जांच का हिस्सा
16 लाख फॉलोअर्स वाली निधि तिवारी की मौत, आखिरी फोन कॉल बना जांच का हिस्सा
मध्य प्रदेश
उज्जैन मस्जिद मामले में DM और शहर काजी ने की अपील, कहा- अफवाहों में...
उज्जैन मस्जिद मामले में DM और शहर काजी ने की अपील, कहा- अफवाहों में...

पांच साल पहले बड़ी बहने ने भी की थी आत्महत्या

निधि तिवारी के परिवार की बात करें तो वे तीन बहनें थीं- निधि, शीतल और ममता. तीनों बहनों में से छोटी बहन शीतल की शादी सिंगरौली निवासी नीलेश मिश्रा से हुई है. वहीं, निधि की शादी नहीं हुई थी. उनकी बड़ी बहन ने भी इसी तरह करीब पांच साल पहले कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी वजह पता नहीं लगी है. निधि के पिता नौकरी से रिटायर होने के बाद से मैनपुरी में ही रह रहे थे, जबकि उनकी पत्नी और बेटियां सिंगरौली में ही रहती थीं.

16 लाख फॉलोअर्स वाली निधि तिवारी की मौत, आखिरी फोन कॉल बना जांच का हिस्सा

मिस प्रिटी इंडिया का खिताब भी जीत चुकी थी निधि 

निधि साल 2024 में मिस प्रिटी इंडिया का खिताब भी जीत चुकी थीं और वह ऐसी कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रहती थीं. वहीं, निधि तिवारी की मौत ने सोशल मीडिया पर भी सबको चौंका दिया है. उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दी है. आत्महत्या की सूचना मिलने पर जब मां और छोटी बहन उसके कमरे में गईं तो उनका दरवाजा बंद था. काफी मुश्किलों के बाद दरवाजा खोला गया. दरवाजा खोलने पर निधि कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी मिलीं. इसके बाद परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार, निधि की मौत से पहले वह पंजाब निवासी सोनू सिंह से फोन पर बातचीत कर रही थीं. बातचीत के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस या नाराजगी हुई. इसके बाद सोनू सिंह ने निधि की मां हेमलता तिवारी को फोन कर बताया कि निधि आत्महत्या करने जा रही हैं. घटना के बाद से सोनू का मोबाइल बंद आ रहा है और वह अब गायब है.

उज्जैन मस्जिद मामले में DM और शहर काजी ने की अपील, कहा- अफवाहों में...

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
Read More
Published at : 28 Sep 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Singrauli News MP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
उज्जैन शाही मस्जिद का 3 फीट का हिस्सा टूटेगा, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
उज्जैन शाही मस्जिद का 3 फीट का हिस्सा टूटेगा, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
मध्य प्रदेश
Ujjain Shahi Masjid Live: उज्जैन में शाही मस्जिद मामले में आया हाईकोर्ट का फैसला, कहा- सिर्फ तीन फीट...
Live: उज्जैन में शाही मस्जिद मामले में आया हाईकोर्ट का फैसला, कहा- सिर्फ तीन फीट...
मध्य प्रदेश
16 लाख फॉलोअर्स वाली निधि तिवारी की मौत, आखिरी फोन कॉल बना जांच का हिस्सा
16 लाख फॉलोअर्स वाली निधि तिवारी की मौत, आखिरी फोन कॉल बना जांच का हिस्सा
मध्य प्रदेश
उज्जैन मस्जिद मामले में DM और शहर काजी ने की अपील, कहा- अफवाहों में...
उज्जैन मस्जिद मामले में DM और शहर काजी ने की अपील, कहा- अफवाहों में...
Advertisement

वीडियोज

Shaque Exclusive Interview: Parineeti Chopra की Pregnancy और पूरी Team ने Share किया Series का सफर
Sara Gurpal ने Rise & Fall 2 में अपने Game Plan, Penthouse और Basement के बीच के फर्क पर खुलकर बात की। उन्होंने शो के Contestants और Host Virender Sehwag को लेकर भी अपनी राय शेयर की।
Ranbir Kapoor और MrBeast का ‘Jai Shri Ram’ मोमेंट हुआ वायरल
Jagadhatri: 🫨Lily का नया जासूसी अवतार! घर में छिपकर सच का पता लगाने पहुंची Jagadhatri! #sbs
Komal Rani की पोस्ट के बाद Govinda और Sunita Ahuja की कंट्रोवर्सी ने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा है।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
महाराष्ट्र
NDA में जाने की अटकलों पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'हां, मेरे बारे में...'
NDA में जाने की अटकलों पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'हां, मेरे बारे में...'
क्रिकेट
RCB को बड़ा झटका, इस दिग्गज ने दुनिया को कहा अलविदा; पहले मैच से था साथ
RCB को बड़ा झटका, इस दिग्गज ने दुनिया को कहा अलविदा
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
इंडिया
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिह्न पर SC ने EC को दी डेडलाइन
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिह्न पर SC ने EC को दी डेडलाइन
इंडिया
UPI चार्ज लगाए जाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, RBI-केंद्र को नोटिस
UPI चार्ज लगाए जाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, RBI-केंद्र को नोटिस
इंडिया
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग
नौकरी
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget