गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशनीमचः गांधी सागर वन्यजीव सेंचुरी चीतों का बढ़ा कुनबा, CM यादव ने छोड़ी दो मादा चीता

नीमचः गांधी सागर वन्यजीव सेंचुरी चीतों का बढ़ा कुनबा, CM यादव ने छोड़ी दो मादा चीता

नीमच जिले की गांधी सागर वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी में सीएम मोहन यादव ने 20 सितंबर को बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता सीसीबी-2 को छोड़ा है. सीएम ने कहा कि यह हमारी जियो और जीने दो की भावना को दिखाता है.

Written By : एबीपी मध्य प्रदेश डेस्क |  Updated at : 21 Sep 2026 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20 सितंबर को बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता सीसीबी-2 को नीमच जिले की गांधी सागर वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी में छोड़ा. इसके साथ ही अब यहां चीतों की संख्या 4 हो गई है. इनमें 2 नर और 2 मादा चीते शामिल हैं. अब यहां चीतों के परिवार में विस्तार की संभावना है. उन्होंने इसके लिए वन विभाग और प्रदेशवासियों को बधाई भी दी. उन्होंने मध्यप्रदेश के ईको सिस्टम को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया.  

सीसीबी-2 को सैंक्चुरी में छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सरकार चीता संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रभावी प्रयास कर रही है. यह केवल मध्यप्रदेश ही नहीं, बल्कि एशिया का भी एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है. उन्होंने कहा कि एक समय एशिया से चीते विलुप्त हो गए थे और मध्यप्रदेश में भी इनकी उपस्थिति समाप्त हो गई थी.

रिलेटेड स्टोरी >>

मध्य प्रदेश
मैहर: बलराम कृषि महोत्सव को CM मोहन यादव ने किया संबोधित, किसानों के लिए की घोषणा
मैहर: बलराम कृषि महोत्सव को CM मोहन यादव ने किया संबोधित, किसानों के लिए की घोषणा
मध्य प्रदेश
CM मोहन यादव का ऐलान, नीमच में जल्द शुरू होगा एयरपोर्ट, स्टेडियम का होगा निर्माण
CM मोहन यादव का ऐलान, नीमच में जल्द शुरू होगा एयरपोर्ट, स्टेडियम का होगा निर्माण
मध्य प्रदेश
'जन-मन सभागार का निर्माण ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले हो', CM यादव के सख्त निर्देश
'जन-मन सभागार का निर्माण ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले हो', CM यादव के सख्त निर्देश
मध्य प्रदेश
'IT पार्क रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट', CM मोहन यादव ने किया निरीक्षण
'IT पार्क रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट', CM मोहन यादव ने किया निरीक्षण

'जन-मन सभागार का निर्माण ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले हो', CM यादव के सख्त निर्देश

यह हमारी अहम उपबल्धि

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्यप्रदेश की धरती पर एक बार फिर चीते स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं. वर्तमान में प्रदेश में 56 चीते और उनके शावक मौजूद हैं. चीता संरक्षण की यह उपलब्धि हमारे वन्यजीवों के प्रति "जियो और जीने दो" की भावना को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि यह हमारे वन विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है. 

वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश का समृद्ध इतिहास

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस उल्लेखनीय कार्य के लिए मैं वन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूं. वनांचल और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश का समृद्ध इतिहास रहा है. आज पुनः चीते की मौजूदगी हमारे प्राकृतिक वैभव और जैव-विविधता के संरक्षण के प्रति प्रदेश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

स्थानीय लोगों का जीवन बदला

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले साल छोड़े गए पावक, प्रभास स्वस्थ हैं. दो दिन पहले ही 4 नए मेहमान हमारे यहां आए हैं. यह 100 साल बाद चीता के जीवन-चक्र को स्थापित करने वाला प्रोजेक्ट है. हमारे विलुप्त प्राणी दोबारा हमारे बीच आ रहे हैं. हमारे यहां जंगली भैंसे भी असम से लाए गए हैं. यह हमारे राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है. चीता मानव जीवन का सबसे नजदीक का साथी है. इससे रोजगार भी बढ़ा है. स्थानीय लोगों का जीवन बदला है. हमने जब प्रोजेक्ट शुरू किया था, तब स्थानीय ग्रामीण लोगों को कुछ संशय था. लेकिन, फिर स्थितियां ठीक हो गईं. वाइल्डलाइफ सबके सकारात्मक सहयोग से ही चलती है.

CM मोहन यादव का ऐलान, नीमच में जल्द शुरू होगा एयरपोर्ट, स्टेडियम का होगा निर्माण

Published at : 21 Sep 2026 11:01 PM (IST)
Tags :
Neemuch News MOHAN YADAV MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
मैहर: बलराम कृषि महोत्सव को CM मोहन यादव ने किया संबोधित, किसानों के लिए की घोषणा
मैहर: बलराम कृषि महोत्सव को CM मोहन यादव ने किया संबोधित, किसानों के लिए की घोषणा
मध्य प्रदेश
CM मोहन यादव का ऐलान, नीमच में जल्द शुरू होगा एयरपोर्ट, स्टेडियम का होगा निर्माण
CM मोहन यादव का ऐलान, नीमच में जल्द शुरू होगा एयरपोर्ट, स्टेडियम का होगा निर्माण
मध्य प्रदेश
'जन-मन सभागार का निर्माण ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले हो', CM यादव के सख्त निर्देश
'जन-मन सभागार का निर्माण ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले हो', CM यादव के सख्त निर्देश
मध्य प्रदेश
'IT पार्क रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट', CM मोहन यादव ने किया निरीक्षण
'IT पार्क रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट', CM मोहन यादव ने किया निरीक्षण
Advertisement

वीडियोज

जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
क्या सच में Sahil Wakode को जाति सूचक बात कही गई?
Owaisi से दूरी क्यों बना रही SP?
27 के चुनाव से पहले यूपी में महाभारत!
Tu Hi Re Dil Mein:😱Sanjay-Swati का बेपनाह प्यार! Swati के इश्क में सब भूल बैठा शादीशुदा Sanjay! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा: CCTV में कैद चोरी की 105 घटनाएं, SIT को SC से चार्जशीट फाइल की इजाजत
राम मंदिर चढ़ावा: CCTV में कैद चोरी की 105 घटनाएं, SIT को SC से चार्जशीट फाइल की इजाजत
राजस्थान
राजस्थान निकाय अध्यक्ष रिजल्ट पर रांका बोले, 'मुझे लगता है कि देश में...'
राजस्थान निकाय अध्यक्ष रिजल्ट पर रांका बोले, 'मुझे लगता है कि देश में...'
ओटीटी
Jio Hotstar का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
जियो हॉटस्टार का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
क्रिकेट
जापान के खिलाफ टी20 पर बोले श्रेयस अय्यर, 'कभी नहीं सोचा था कि...'
जापान के खिलाफ टी20 पर बोले श्रेयस अय्यर, 'कभी नहीं सोचा था कि...'
इंडिया
जमुई घटना पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा - ' अगर सच कहूं तो...'
जमुई घटना पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा - ' अगर सच कहूं तो...'
इंडिया
बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो
बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार के वोटर रिकॉर्ड पर TMC नेता ने उठाए सवाल, पूछा - 'क्या वो...'
CEC ज्ञानेश कुमार के वोटर रिकॉर्ड पर TMC नेता ने उठाए सवाल, पूछा - 'क्या वो...'
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान की अनपढ़ पुलिस, विदेशी टूरिस्ट की अंग्रेजी नहीं समझ पाए अधिकारी
पाकिस्तान की अनपढ़ पुलिस, विदेशी टूरिस्ट की अंग्रेजी नहीं समझ पाए अधिकारी
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget