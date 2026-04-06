बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने एक बार फिर किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. कल शाम करीब 4 बजे जिले के बांसुरिया ग्राम में अचानक कहर बनकर गिरे ओलों ने खेतों में खड़ी फसलों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया. चना, गेहूं और गन्ने जैसी मुख्य फसलें इस प्राकृतिक मार से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं. अपने उजड़े खेतों को देखकर किसानों की आंखों में आंसू आ गए और उनकी महीनों की मेहनत पलभर में बर्बाद हो गई.

पहले ही खाद और यूरिया के लिए लंबी लाइनों में लगने की परेशानी झेल रहे किसानों के सामने अब यह नई मुसीबत खड़ी हो गई है. जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर होती नजर आ रही है.

बारिश के चलते खराब हो गई फसल- किसान

जानकारी के अनुसार, बांसुरिया ग्राम की महिला किसान मालती राय ने बताया कि ओले गिरने से उनकी खेत में खड़ी गेहूं की फसल और खलियान में पड़ी चने की फसल ओले गिरने ओर बारिश के चलते गीली हो गई. गेहूं की फसल खेत में खड़ी है जिसको बहुत नुकसान हुआ है. बांसुरिया ग्राम की ही महिला ने अपनी आप बीती बताई कि कैसे बारिश और ओले गिरने से उनके घर को बहुत नुकसान हुआ. उन्होंने बताया कि घर पी टीन के छप्पर उड़ गए. सभी अपनी जान बचाकर भागे ओर दूसरे घर में जाकर शरण ली. अब खाने तक के लाले पड़े है.

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सब्जी की खेती करने वाले किसानों को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान

साथ ही, उन किसानों को भी इस बारिश और ओले से भारी नुकसान हुआ जो सब्जी की खेती करते है. उनको भी इस बेमौसम बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है. उनकी पत्ता गोभी की फसल और लौकी की फसल को भारी नुकसान हुआ है. अब किसान क्या करें कहा जाए खुद की मेहनत को बर्बाद होते देख किसान खून के आंसू रो रहा है.

किसान आशा भरी निगाहों से सरकार की तरफ देख रहा है कि कही से कुछ मदद मिल जाए. सभी का पेट भरने वाला किसान आज खुद अपना पेट नहीं भर पा रहा है. किसानों की समस्या की जानकारी लेने अभी तक प्रशासन का कोई आला अधिकारी नहीं पहुंचा है.

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