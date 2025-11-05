मध्य प्रदेश: धार की रुखसार बनी वंशिका, सनातन धर्म अपनाकर विशाल से रचाई शादी

मध्य प्रदेश के धार जिले की रहने वाली एक युवती ने 27 नवंबर को होने वाले अपने निकाह से पहले इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है. रुखसार नाम की यह युवती अपने प्रेमी विशाल से विवाह करने के लिए धार से खंडवा के प्रसिद्ध महादेवगढ़ मंदिर पहुंची. मंदिर के संरक्षक अशोक पालीवाल को युवती ने अपनी पूरी बात बताई, जिसके बाद मंदिर समिति की देखरेख में पहले उसका धार्मिक अनुष्ठान कर सनातन धर्म में प्रवेश करवाया गया. युवती को 'वंशिका' नाम दिया गया.

इसके बाद महादेवगढ़ मंदिर में ही वंशिका और विशाल के विवाह की प्रक्रिया शुरू हुई. मंत्रोच्चार के बीच दोनों ने सात फेरे लिए और विशाल ने वंशिका को मंगलसूत्र पहनाकर उसे अपनी जीवनसाथी के रूप में स्वीकार किया. विवाह संपन्न होने के बाद मंदिर कमेटी द्वारा भगवान महादेव की महाआरती की गई.

मंदिर कमेटी ने भेंट की रामायण

महादेवगढ़ मंदिर के संरक्षक अशोक पालीवाल और स्थानीय लोगों ने नव-दंपति को आशीर्वाद दिया. मंदिर कमेटी की तरफ से दूल्हा-दुल्हन को 'रामायण' ग्रंथ भेंट की गई.

इस अवसर पर, वंशिका (पूर्व नाम रुखसार) ने कहा, "रामायण में कहानी है जिन्होंने (श्री राम) अपनी पत्नी को पाने के लिए समुद्र पर भी सेतु बांध दिया था. श्री राम को आदर्श पति के रूप में देखा जाता है. यह सिर्फ कहानियों के रूप में सुनती आई थी, लेकिन रामायण के माध्यम से पढ़कर अपने भी जीवन को धन्य करना चाहती हूं."

परिवार की नाराजगी के बावजूद उठाया कदम

वंशिका ने बताया कि 27 नवंबर को धार में उसका निकाह होने वाला था. इस्लाम त्यागकर सनातन धर्म में प्रवेश करने के उसके फैसले से परिवार वालों में काफी नाराजगी है. इस पर वंशिका ने कहा, "परिवार भले ही नाराज हो जाए, मैंने अपना फैसला खुद ले लिया है. क्योंकि मुझे मालूम है सनातन धर्म में महिलाओं का काफी सम्मान होता है, जो इस्लाम में कहीं नहीं है."