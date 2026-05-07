हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसजा के दौरान कैदी और महिला अधिकारी की लव स्टोरी, 14 साल जेल में रहे धर्मेंद्र सिंह ने फिरोजा खातून से की शादी

सजा के दौरान कैदी और महिला अधिकारी की लव स्टोरी, 14 साल जेल में रहे धर्मेंद्र सिंह ने फिरोजा खातून से की शादी

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सतना जिले में  केंद्रीय जेल सतना में पदस्थ सहायक जेल अधीक्षक फिरोजा खातून को पूर्व कैदी धर्मेंद्र सिंह से प्रेम हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली.

By : नजीम सौदागर, सतना | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 07 May 2026 02:42 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बजरंग दल ने कराया युवती का कन्यादान, परिजनों ने किया विरोध.

प्रेम न धर्म की दीवार देखती है और न ही समाज की बंदिशों को. मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक ऐसा ही प्रेम विवाह का मामला सामने आया है. यहां  केंद्रीय जेल सतना में पदस्थ सहायक जेल अधीक्षक फिरोजा खातून को पूर्व कैदी धर्मेंद्र सिंह से प्रेम हो गया और फिर दोनों ने रीति रिवाज से विवाह कर लिया है.  मंगलवार (5 मई) को सतना की केंद्रीय जेल की सहायक जेल अधीक्षिका फिरोजा खातून ने हत्या के मामले में 14 साल की सजा काट चुके धर्मेंद्र सिंह सेहिंदू रीति रिवाज से छतरपुर के लवकुशनगर में शादी की है.

इस विवाह में कन्यादान सतना के बजरंगदल के कार्यकर्ताओं ने किया है. धर्मेंद्र सिंह चंदला निवासी उक्त युवक सतना की जेल में हत्या के मामले आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. वहीं, दोनों का प्रेम परवान चढ़ गया. जेल की चारदीवारी के भीतर कानून-व्यवस्था संभालने वाली अधिकारी ने संदेश दिया कि मोहब्बत और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता. मुस्लिम अधिकारी के परिजन इस शादी से नाराज थे, वे विवाह में शामिल नहीं हुए तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवती का कन्यादान लेकर विवाह में सहयोग किया.

छह साल में ही टूटी तब्बू की बहन से शादी, फिर इस रशियन मॉडल संग लिए सात फेरे, बेहद फिल्मी है टीवी के 'हनुमान' की लव स्टोरी

क्या है पूरा मामला?

केंद्रीय जेल सतना में सहायक जेल अधीक्षक के पद पर पदस्थ मुस्लिम महिला अधिकारी फिरोजा खातून की मुलाकात ड्यूटी के दौरान धर्मेंद्र से हुई थी. जेल में महिला अधिकारी वारंट इंचार्ज थी. वहीं सजा काट रहा युवक वारंट का काम करता था. यहां दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार परवान चढ़ा. दोनों ने परिवार और समाज की परवाह किए बिना हिंदू रीति-रिवाज से शादी करने का फैसला लिया. शादी पूरी तरह से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई.

जेल में चर्चा का विषय रही यह शादी

शादी की खबर सामने आते ही केंद्रीय जेल सतना में यह मामला चर्चा का विषय बन गया. कैदी से लेकर अधिकारी तक सभी ने इस जोड़े को बधाई दी. मुस्लिम अधिकारी ने ड्यूटी में जितनी ईमानदारी दिखाई है, निजी जीवन में भी उतनी ही हिम्मत दिखाई है. कुछ लोग इस विवाह की सराहना कर रहे हैं तो कुछ इसके विरोध में भी दिखाई दिए. हालांकि, लेडी जेलर अफसर ने किसी की कोई परवाह नहीं की. 

नूंह: शादी में 25 लाख के नोटों की माला पहनाने को लेकर विवाद, दो पक्षों में जमकर हुआ पथराव

 

 

और पढ़ें

About the author नजीम सौदागर, सतना

पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मजबूत पहचान बनाई है और पिछले 7 वर्षों से टीवी पत्रकारिता में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं. वर्तमान में ABP News में मैहर और सतना जिले के लिए बतौर रिपोर्टर कार्यरत हैं. क्षेत्रीय मुद्दों, सामाजिक सरोकार और जमीनी स्तर की खबरों को प्रभावी तरीके से सामने लाना मेरी पत्रकारिता की खास पहचान है.
Read More
Published at : 07 May 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Satna News MADHYA PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Rajgarh News: '4 साल में 27 बच्चों को ब्लड कैंसर', राजगढ़ में मिलावट-जहरीले खानपान पर BJP सांसद ने जताई चिंता
राजगढ़: '4 साल में 27 बच्चों को ब्लड कैंसर', राजगढ़ में मिलावट-जहरीले खानपान पर BJP सांसद ने जताई चिंता
मध्य प्रदेश
Indore News: क्राइम ब्रांच ने किया क्रिकेट सट्टा रैकेट को बेनकाब, दुबई से जुड़े तार, 7 गिरफ्तार
इंदौर: क्राइम ब्रांच ने किया क्रिकेट सट्टा रैकेट को बेनकाब, दुबई से जुड़े तार, 7 आरोपी गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
मंडला: कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन और 4 शावकों की मौत का खुलासा, इस वजह से गई थी जान
मंडला: कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन और 4 शावकों की मौत का खुलासा, इस वजह से गई थी जान
मध्य प्रदेश
MP IAS Transfer: मध्य प्रदेश में 11 IPS अधिकारियों के तबादला, जानें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी?
मध्य प्रदेश में 11 IPS अधिकारियों के तबादला, जानें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Cabinet Expansion: रत्नेश सदा समेत इन 5 मंत्रियों ने ली शपथ |Nishant Kumar | Samrat Chaudhary
BMW M440i Convertible India Review: एक मज़ेदार Drive | #bmw #bmwm440i #luxurycars #autolive
Oben Rorr EVO Launched at ₹99,999 ! क्या ये Best Budget Electric Bike है? #obenrorrevo #autolive
Maruti Suzuki Victoris CNG Range test | #marutisuzuki #victoris #rangetest #autolive
Bihar Cabinet Expansion: Nishant Kumar ने मंत्री पद की शपथ से पहले किया ये बड़ा काम! | Nitish | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IAF में अधिकारी से शुभेदु अधिकारी के PA तक, बंगाल में जिन चंद्रनाथ की हुई हत्या, उनका कैसा था करियर?
IAF में अधिकारी से शुभेदु अधिकारी के PA तक, बंगाल में जिन चंद्रनाथ की हुई हत्या, उनका कैसा था करियर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विभाजनकारी मंसूबों को...' देवबंद में सीएम योगी ने असम और बंगाल के नतीजों का किया जिक्र
'विभाजनकारी मंसूबों को...' देवबंद में सीएम योगी ने असम और बंगाल के नतीजों का किया जिक्र
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी के मृतक PA चंद्रकांत की मां की बड़ी मांग, कहा- दोषियों को फांसी न दी जाए, बल्कि...
शुभेंदु अधिकारी के मृतक PA चंद्रकांत की मां की बड़ी मांग, कहा- दोषियों को फांसी न दी जाए, बल्कि...
क्रिकेट
IPL 2026 में सबसे ज्यादा Dot फेंकने वाले Top-5 गेंदबाज, चौथे नंबर पर शमी, जानें कौन है No-1
IPL 2026 में सबसे ज्यादा Dot फेंकने वाले Top-5 गेंदबाज, चौथे नंबर पर शमी, जानें कौन है No-1
बॉलीवुड
'बुरा सपना खत्म हुआ' बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर देवोलीना भट्टाचार्जी से राम गोपाल वर्मा तक इन सेलेब्स ने कसा तंज
'बुरा सपना खत्म हुआ' बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर इन सेलेब्स ने कसा तंज
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
एग्रीकल्चर
15 बीघा जोतने के लिए कितने एचपी के ट्रैक्टर की होगी जरूरत? खरीदने से पहले जान लें
15 बीघा जोतने के लिए कितने एचपी के ट्रैक्टर की होगी जरूरत? खरीदने से पहले जान लें
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Embed widget