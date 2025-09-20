MP: पन्ना में आदिवासी महिला को खेत से मिले करोड़ों के हीरे, कीमत जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान!
Panna News: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक आदिवासी महिला को तीन कीमती हीरे मिले, जिनकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है. हीरों को विभाग ने नीलामी के लिए सुरक्षित रख लिया है.
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक आदिवासी महिला को तीन कीमती हीरे मिले हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपये तक पहुंच सकती है. यह मामला पन्ना की सरकारी खदान का है, जहां महिला ने फरवरी में पट्टा लिया था और 18 सितंबर को इन हीरों को कार्यालय में जमा कराया. अधिकारियों के अनुसार एक हीरा रत्न गुणवत्ता (जेम क्वालिटी) का है, जबकि बाकी दो थोड़ी कम गुणवत्ता के हैं.
हीरों का वजन और नीलामी प्रक्रिया
पन्ना के डायमंड ऑफिसर अनुपम सिंह ने बताया कि इन हीरों का वजन क्रमशः 1.48 कैरेट, 20 सेंट और 7 सेंट है. फिलहाल इन हीरों की सही कीमत तय नहीं की जा सकती है. लेकिन आने वाले समय में इन हीरों को नीलामी के लिए रखा जाएगा. तब इनकी किमती का आकलन पता चल पाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि नीलामी प्रक्रिया में आम तौर पर 250 से 300 टुकड़ों की आवश्यकता होती है, जबकि अभी के समय में विभाग के पास सौ (100) से भी कम हीरे हैं.
फरवरी में लिया पट्टा, सितंबर में मिली सफलता
अधिकारी ने बताया कि महिला ने फरवरी में खदान का पट्टा लिया था. सिर्फ एक हफ्ते के भीतर उसे ये हीरे मिले, जिन्हें उसने 18 सितंबर को आकर जमा कराया. पन्ना जिला हीरों की खदानों के लिए प्रसिद्ध है और यहां हर साल कई स्थानीय लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं. यह घटना दर्शाती है कि साधारण लोगों को भी खदानों में बड़े अवसर मिल सकते हैं.
स्थानीय अर्थव्यवस्था और उम्मीदें
पन्ना जिले की यह खोज न केवल महिला के जीवन में बदलाव ला सकती है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी नई उम्मीदें जगाती है. हीरों की नीलामी से जिले में निवेश और रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं आदिवासी समुदाय को खदानों में काम करने के लिए प्रेरित करती हैं और सरकारी योजनाओं पर भरोसा मजबूत करती हैं.
