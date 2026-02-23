हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसिंगरौली: चोरों ने सुनार की दुकान को बनाया शिकार, गहने और कैश लेकर फरार, CCTV में वारदात कैद

सिंगरौली: चोरों ने सुनार की दुकान को बनाया शिकार, गहने और कैश लेकर फरार, CCTV में वारदात कैद

Singrauli News: सिंगरौली में आधी रात आधा दर्जन चोरों ने सुनार की दुकान का शटर तोड़कर लाखों के गहने और कैश पार कर दिए. पूरी वारदात CCTV में कैद हुई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 23 Feb 2026 08:53 AM (IST)
Preferred Sources

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका ताजा उदाहरण उस वक्त सामने आया जब आधा दर्जन चोरों ने आधी रात को एक सुनार की दुकान पर धावा बोल दिया. शटर तोड़कर अंदर घुसे बदमाशों ने लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने और कैश पर हाथ साफ कर दिया. पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है.

घटना सिंगरौली जिले के बरगवां थाना के पास की है, जहां बरगवां बाजार में स्थित सेठ विनोद कुमार सर्राफ की दुकान में बीते दिन यानी 18 फरवरी की आधी रात को आधा दर्जन चोरों ने रात के अंधेरे में दुकान के अंदर घुसकर लाखों रुपये के जेवरात व कैश लेकर फरार हो गए. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है.

प्लानिंग के साथ दिया वारदात को अंजाम

बताया जा रहा है कि चोर अंधेरी रात और सुनसान समय का फायदा उठाकर दुकान के सामने पहुंचे. पहले कुछ देर तक आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी गई. इसके बाद औजारों की मदद से शटर का ताला तोड़ा गया.

CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि करीब पांच से छह बदमाश चेहरे ढंके हुए अंदर घुसते हैं और सीधे काउंटर व तिजोरी की ओर बढ़ जाते हैं. कुछ ही मिनटों में शोकेस में सजी सोने की चेन, अंगूठियां, कंगन और चांदी के आभूषण बैग में भर लिए गए. साथ ही गल्ले में रखा नकद कैश भी समेट लिया गया.

10 मिनट में खाली कर दी दुकान

बताया जा रहा है कि पूरी वारदात महज 5 से 10 मिनट के भीतर अंजाम दे दी गई. बदमाशों की तेजी और आत्मविश्वास देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने पहले से दुकान की रेकी की थी. वारदात के बाद सभी आरोपी अलग-अलग दिशाओं में फरार हो गए.

सुबह मचा हड़कंप

सुबह जब दुकान मालिक मौके पर पहुंचे तो टूटा शटर और बिखरा सामान देखकर उनके होश उड़ गए. अंदर जाकर देखा तो शोकेस खाली पड़े थे और कैश काउंटर भी साफ था. प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक लाखों रुपये के गहने और नकदी चोरी हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं.

घटना के बाद बाजार के व्यापारियों में दहशत का माहौल है. व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा पुख्ता होती तो इतनी बड़ी चोरी नहीं होती.

पुलिस का दावा है कि CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी. अब सवाल यही है- CCTV में कैद ये आधा दर्जन चेहरे कब तक कानून की गिरफ्त में आएंगे? शहर में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं ने आम लोगों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है.

Input By : देवेंद्र पांडेय
Published at : 23 Feb 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Singrauli News MP News
और पढ़ें
