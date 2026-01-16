मध्य प्रदेश: 100 ग्राम घी ने ले ली जान, सास से हुई लड़ाई के बाद 26 साल की सोनम ने की आत्महत्या

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां मामूली घरेलू विवाद के बाद एक महिला की मौत हो गई. यह घटना इंदार थाना क्षेत्र के इमलाऊदी गांव की है. पुलिस के अनुसार, सास और बहू के बीच लगभग 100 ग्राम घी को लेकर कहासुनी हुई थी. इसके बाद बहू ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया.

मृत महिला की पहचान 26 वर्षीय सोनम जाटव के रूप में हुई है. सोनम की शादी वर्ष 2018 में हुई थी और उसके दो छोटे बच्चे हैं. वह अपने पति धनपाल जाटव और ससुराल वालों के साथ संयुक्त परिवार में रहती थी. परिजनों ने बताया कि घर में रोजाना के तनाव के कारण सोनम अलग से खाना बनाती थी.

घी को लेकर सास और बहू के बीच बढ़ गया विवाद

इंदार थाना प्रभारी दिनेश सिंह के अनुसार, गुरुवार (15 जनवरी) सुबह धनपाल की मां ने सोनम से थोड़ा घी मांगा था. सोनम ने पहले मना कर दिया, लेकिन पति के कहने पर उसने लगभग 100 ग्राम घी दे दिया. इसके बाद पति ने सोनम की मर्जी के बिना और घी अपनी मां को दिलवा दिया, जिससे सास-बहू के बीच विवाद बढ़ गया.

कहासुनी के बाद बहू ने खा लिया जहरीला पदार्थ

पुलिस के मुताबिक, कुछ देर बाद धनपाल घर से बाहर चला गया और उसके जाने के बाद सोनम और उसकी सास के बीच फिर कहासुनी हो गई. गुस्से में आकर सोनम ने घी का डिब्बा फेंक दिया और कथित तौर पर घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया.

जब सोनम की हालत बिगड़ी तो परिजन उसे पहले ट्रैक्टर-ट्रॉली से पचावली ले गए और बाद में जीप से जिला अस्पताल शिवपुरी पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि यह आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण है.

ये भी पढ़िए- 'गिरिराज बाबू मियां मियां करने से दुकान नहीं चलेगी', पप्पू यादव ने साधा निशाना