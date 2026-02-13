Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने पहले लापता हुए एक युवक की बेरहमी से हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. चौंकाने वाली बात यह है कि इस हत्या के मामले में पुलिस ने युवक की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड शोएब को गिरफ्तार कर लिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, सागर जिले के रहने वाले 22 साल के प्रिंस वाल्मीकि 2025 में 20 अगस्त को लापता हो गए थे. इस संबंध में उनकी पत्नी तुलसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर शुरुआती दौर में गहन जांच की, लेकिन मामले में कोई सुराग नहीं मिलने के कारण पुलिस ने तलाशी अभियान अस्थायी रूप से रोक दिया था.

बॉयफ्रेंड के साथ रची पति को मारने की साजिश

हालांकि, प्रिंस वाल्मीकि के परिवार वालों ने लगातार पुलिस से कहा कि उनका बेटा प्रिंस का लापता होना कोई हादसा नहीं है. इसी आधार पर पुलिस समय-समय पर मामले की दोबारा जांच करती रही. इस बीच पुलिस जांच के आधार पर तकनीकी निगरानी के कारण शोएब को नरसिंहपुर में गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने उससे पूछताछ की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं, जिसमें शोएब ने कबूल किया कि प्रिंस की हत्या प्रेम प्रसंग के कारण नशीला पदार्थ देकर की गई थी. यह भी पता चला कि इस मामले में प्रिंस की पत्नी तुलसी की भी भूमिका थी और दोनों ने मिलकर इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया था.

दोनों सोशल मीडिया के जरिए मिले

प्रिंस से शादी से पहले तुलसी और शोएब प्रेम संबंध में थे. यह भी पता चला है कि दोनों सोशल मीडिया के जरिए मिले थे और शादी के बाद भी दोनों के बीच अवैध संबंध जारी रहे. शादी के एक महीने के भीतर तुलसी के व्यवहार में बदलाव आने के कारण प्रिंस को शक हुआ. इससे अक्सर दंपति के बीच झगड़ा होता था. इसके कारण यह जोड़ा देवरी में तुलसी के घर चला गया.

वहां आने के बाद प्रिंस शोएब से परिचित हुआ. दोनों अक्सर नशीले पदार्थों का एक साथ इस्तेमाल करते थे. इसका फायदा उठाकर शोएब तुलसी से मिला और एकांत में समय बिताया. एक समय पर प्रिंस को शोएब और तुलसी के बीच के रिश्ते के बारे में पता चला. उसने तुलसी को बुरी तरह डांटा.

शव को सेप्टिक टैंक में फेंका

अपने रिश्ते में बाधा बन रहे प्रिंस की हत्या करने का फैसला शोएब और तुलसी ने किया. हमेशा की तरह नशीला पदार्थ देकर बेहोश करने के बाद, उन्होंने पकड़े जाने से बचने के लिए शव को अपने घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में फेंक दिया और उसके ऊपर कचरा डाल दिया. यह भी पता चला है कि शोएब ने एक महीने तक उस सेप्टिक टैंक की निगरानी की और प्रिंस के शरीर को तेजी से नष्ट करने के लिए नमक डाला.

इसके बाद शोएब को सेप्टिक टैंक देखने के लिए ले जाया गया, जहां से एक खोपड़ी, हड्डियां बरामद की गईं. इस हत्या के बाद शोएब और तुलसी गुजरात भाग गए. प्रिंस के परिवार वालों ने सोशल मीडिया के जरिए दोनों के वीडियो देखे, जिससे उन्हें शक हुआ. पुलिस ने कहा है कि हड्डियों का फॉरेंसिक परीक्षण किया जाएगा और आगे की जांच की जाएगी.