शादी में की फायरिंग, बैंड बजाने वाले 15 साल के लड़के को लगी गोली, परिवार का था इकलौता सहारा

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सागर जिले में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब एक युवक के चलाई गई गोली 15 साल किशोर के सीने में जा लगी. यह दर्दनाक घटना गुरुवार रात उस समय हुई, जब एक शादी की बारात गुजर रही थी और बैंड-बाजे के साथ जश्न मनाया जा रहा था. बताया जा रहा है कि यह हादसा एक शराब की दुकान के पास हुआ.

मृतक किशोर की पहचान विवेक के रूप में हुई है, जो शादी में बैंड के साथ संगीत बजाने आया था. विवेक अपने परिवार का इकलौता बेटा और एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. महज 15 साल की उम्र में उसने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी और बैंड में काम कर अपने घर का खर्च चलाता था.

शरीर खून से लथपथ हो गया

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सोनी परिवार की शादी का जुलूस मुख्य कार्यक्रम स्थल की ओर जा रहा था. जुलूस के आगे बैंड और नृत्य मंडली चल रही थी. इसी दौरान जश्न के माहौल में अचानक एक युवक ने पिस्तौल से फायर कर दिया. गोली सीधे विवेक के सीने में लगी और वह वहीं गिर पड़ा. कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया. गोली की आवाज सुनकर शादी में मौजूद लोग घबरा गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

विवेक के दोस्त खिलान बंसल ने बताया कि पहले उन्हें लगा कि पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जब खून देखा तो सभी चीखने लगे. घायल विवेक को पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया, फिर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के मुताबिक, गोली सीने के संवेदनशील हिस्से में फंसी थी, जिससे अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव हुआ.

आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और मृतक के परिजन अस्पताल और थाने पहुंचे. परिजनों ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस का कहना है कि गोली चलने के दो संभावित कारण हो सकते हैं. पहला, शादी में मस्ती के नाम पर अवैध फायरिंग की गई हो. दूसरा, बैंड के सदस्यों और कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ हो, जिसके बाद गोली चलाई गई.

फिलहाल पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है. उसकी तलाश जारी है. पुलिस ड्रोन फुटेज और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है. मामले की विस्तृत जांच जारी है.