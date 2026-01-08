MP News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ी मलहारा कस्बे में मंगलवार को एक ऐसा वाक्य पेश आया जहां, एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. हादसे में महिला ट्रक की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. हादसे में महिला का पति बाल बाल बच गया.

बुधवार को हुए इस हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रक तेज रफ्तार से चल रहा था, जब वह बाइक के बगल से टकराया, जिससे महिला का संतुलन बिगड़ गया. महिला सड़क पर गिर गई और कुछ ही सेकंड में ट्रक उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गया. उसके सीने और पेट पर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतका की पहचान रामकुंवर कुशवाहा के रूप में हुई

मृतक की पहचान रामकुंवर कुशवाहा (40) के रूप में हुई, जो गढ़ी मलहारा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बडुआ गांव की निवासी राज्जू कुशवाहा की पत्नी थीं. वह किसी काम से गढ़ी मलहारा आई थी और अपने पति के साथ घर लौट रही थी तभी यह हादसा पेश आया. उसका पति जो मोटरसाइकिल चला रहा था, वह बाल-बाल बच गया लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस (108) की मदद से शव को जिला अस्पताल भेज दिया. मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से ट्रक चालक का पता लगाने के कोशिश जारी हैं.

छानबीन कर रही है पुलिस

हालांकि स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर को उसी वक्त पकड़ लिया और उसकी पिटाई की, जब उसने दुर्घटना के बाद भागने की कोशिश की थी. बाद में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ट्रक (यूपी 77 एएन 4198) चेन्नई से कानपुर जा रहा था. बताया जा रहा है कि पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.