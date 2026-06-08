हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशएमपी राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला रोचक, कांग्रेस के पक्ष में है गणित, जानें समीकरण 

एमपी राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला रोचक, कांग्रेस के पक्ष में है गणित, जानें समीकरण 

MP Rajya Sabha Election 2026: दो राज्यसभा सीटें जीतने के लिए 58-58 यानी 116 वोट चाहिए. 116 वोट के बाद बीजेपी के पास 48 वोट बचेंगे. तीसरी सीट जीतने के लिए 58 वोट चाहिए.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 08 Jun 2026 08:09 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है. बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी के के सामने मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष को मैदान में उतार दिया है. दोनों उम्मीदवार सोमवार (8 जून) को नामांकन दाखिल करेंगे.

क्या कहता है विधानसभा का गणित?

प्रभावी विधायक: 228

राज्यसभा की 3 सीटों के लिए प्रति सीट जीत का आंकड़ा: 58 वोट

बीजेपी: 164 विधायक
कांग्रेस: 64 विधायक
बीएपी: 1 विधायक

विजयपुर सीट के विधायक मतदान नहीं कर सकेंगे
बीजेपी की स्थिति
बीजेपी के 164 विधायक हैं.

दो सीटें जीतने के लिए 58-58 यानी 116 वोट चाहिए.
116 वोट देने के बाद बीजेपी के पास 48 वोट बचेंगे.
तीसरी सीट जीतने के लिए 58 वोट चाहिए.
यानी बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट को जिताने के लिए पार्टी को कम से कम 10 अतिरिक्त वोट चाहिए होंगे.

कांग्रेस की स्थिति: 

कांग्रेस के प्रभावी वोट 63 माने जा रहे हैं. यदि बीएपी विधायक का समर्थन मिलता है तो संख्या 64 तक पहुंच सकती है.

जीत के लिए जरूरी वोट:58
संभावित वोट: 63 से 64
इस स्थिति में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जीत के आंकड़े से 5 से 6 वोट आगे दिखाई देती हैं.

बीजेपी की रणनीति क्या हो सकती है?

बीजेपी की तीसरी सीट की दावेदारी पूरी तरह राजनीतिक प्रबंधन और संभावित क्रॉस वोटिंग पर निर्भर है.

संभावित समीकरण:
बीजेपी के अपने वोट: 48
जीत के लिए अतिरिक्त जरूरत: 10 वोट

इसका मतलब है कि बीजेपी को विपक्षी खेमे से कम से कम 10 वोटों का समर्थन या क्रॉस वोटिंग सुनिश्चित करनी होगी. यदि कांग्रेस अपने सभी विधायकों को एकजुट रखती है और बीएपी का समर्थन भी उसके साथ रहता है, तो गणितीय रूप से तीसरी सीट कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देती है.

क्यों बढ़ी राजनीतिक हलचल?

बीजेपी द्वारा तीसरा उम्मीदवार उतारना साफ संकेत देता है कि पार्टी सिर्फ औपचारिक मुकाबला नहीं चाहती, बल्कि चुनाव को प्रतिस्पर्धी बनाना चाहती है. दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सभी विधायकों को नामांकन कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश देकर एकजुटता का संदेश दिया है.

और पढ़ें

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 08 Jun 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Congress BJP Rajya Sabha Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
एमपी राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला रोचक, कांग्रेस के पक्ष में है गणित, जानें समीकरण 
एमपी राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला रोचक, कांग्रेस के पक्ष में है गणित, जानें समीकरण 
मध्य प्रदेश
MP News: RSS समर्थक से विवाद पड़ा भारी, बीजेपी नेता वीरेंद्र शेडगे को पार्टी ने सभी पदों से हटाया
एमपी: RSS समर्थक से विवाद पड़ा भारी, बीजेपी नेता वीरेंद्र शेडगे को पार्टी ने सभी पदों से हटाया
मध्य प्रदेश
'लव जिहाद के बाद अब फ्रेंड जिहाद...', सूर्या हत्याकांड पर धीरेंद्र शास्त्री का बयान
'लव जिहाद के बाद अब फ्रेंड जिहाद...', सूर्या हत्याकांड पर धीरेंद्र शास्त्री का बयान
मध्य प्रदेश
Gwalior News: लूट नहीं रची गई थी बड़ी साजिश, ग्वालियर में 50 लाख के जेवर हड़पने के लिए भाई-बहू ने खेला खेल
लूट नहीं रची गई थी बड़ी साजिश, ग्वालियर में 50 लाख के जेवर हड़पने के लिए भाई-बहू ने खेला खेल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Chaar Ki Chaal | Ghazipur Encounter | Sanjay Nishad: कमलेश चौधरी एनकाउंटर पर महा-संग्राम!
दुनिया की पहली Electric Car से EV Revolution तक | 200 साल की कहानी | #autolive
बॉलीवुड न्यूज़: जाह्नवी कपूर की कथित प्राइवेट चैट सोशल मीडिया पर वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक से M नागराज तो मध्य प्रदेश में BJP ने किसे बनाया उम्मीदवार? राज्यसभा का नया गेमप्लान डिकोड
कर्नाटक से M नागराज तो मध्य प्रदेश में BJP ने किसे बनाया उम्मीदवार? राज्यसभा का नया गेमप्लान डिकोड
बिहार
सम्राट चौधरी सरकार से नाराज लालू यादव बोले- 'सब पागल हो गए हैं', बताया कब आवास छोड़ेंगे आवास
सम्राट चौधरी सरकार से नाराज लालू यादव बोले- 'सब पागल हो गए हैं', बताया कब आवास छोड़ेंगे आवास
विश्व
अब सीधे हिंद महासागर में होगी अमेरिका की एंट्री! ट्रंप खरीदेंगे भारत के करीब ये आइलैंड, जानें उनके मन में क्या पक रहा?
अब सीधे हिंद महासागर में होगी अमेरिका की एंट्री! ट्रंप खरीदेंगे भारत के करीब ये आइलैंड, जानें उनके मन में क्या पक रहा?
स्पोर्ट्स
दुनियाभर में मशहूर इस क्रिकेटर ने पत्नी को गोलियों से भूना, अदालत ने सुनाई फांसी की सजा
दुनियाभर में मशहूर इस क्रिकेटर ने पत्नी को गोलियों से भूना, अदालत ने सुनाई फांसी की सजा
बॉलीवुड
Sunday Box Office 150 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी' तो 'बंदर' का हुआ बंटा धार, जानें 'है जवानी तो इश्क होना है' का संडे का हाल
150 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी' तो 'बंदर' का हुआ बंटा धार, जानें 'है जवानी तो इश्क होना है' का संडे का हाल
विश्व
न्यूज एंकर ने पूछा ऐसा सवाल कि भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, इंटरव्यू बीच में छोड़ा, बोले - 'आप बेईमान हैं या फिर मूर्ख....'
न्यूज एंकर ने पूछा ऐसा सवाल कि भड़क गए ट्रंप, इंटरव्यू बीच में छोड़ा, बोले - आप बेईमान हैं या फिर...
जनरल नॉलेज
क्या सुबह और शाम इंसानों की लंबाई में होता है अंतर? जानें इसके पीछे का चौंकाने वाला विज्ञान
क्या सुबह और शाम इंसानों की लंबाई में होता है अंतर? जानें इसके पीछे का चौंकाने वाला विज्ञान
टेक्नोलॉजी
क्या USB स्पीकर सुरक्षित है? बिना किसी क्लिक PC में घुस सकता है वायरस! रिसर्च में मिला खतरा
क्या USB स्पीकर सुरक्षित है? बिना किसी क्लिक PC में घुस सकता है वायरस! रिसर्च में मिला खतरा
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget