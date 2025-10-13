हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशVideo: AI फोटो बनाया तो युवक को मिली अनोखी सजा! पंचायत में धुलवाए गए पैर, वीडियो वायरल

Video: AI फोटो बनाया तो युवक को मिली अनोखी सजा! पंचायत में धुलवाए गए पैर, वीडियो वायरल

Damoh Viral Video: मध्य प्रदेश के दमोह में एक युवक ने सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की AI से बनी तस्वीर शेयर की, जिसके बाद पंचायत ने सजा के तौर पर युवक से जो करवाया उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 13 Oct 2025 03:23 PM (IST)
Preferred Sources

MP News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक सनसनीखेज और विवादित मामला सामने आया है जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है. यह मामला एक AI से बनाई गई तस्वीर को लेकर शुरू हुआ, लेकिन अब जातीय विवाद का रूप ले चुका है. दावा है कि कुशवाहा समाज के एक युवक पुरुषोत्तम कुशवाहा ने अपने गांव के ब्राह्मण युवक अनुज पांडे की AI से एडिट की हुई फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की थी. इस तस्वीर को लेकर विवाद बढ़ा और मामला पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया.

पंचायत तक पहुंचा मामला, मिली सजा

घटना दमोह जिले के पटेरा थाने के सतरिया गांव की है. दावा किया जा रहा है कि जब यह बात ब्राह्मण युवक को पता चली तो उसने इस पर आपत्ति जताई. मामला पंचायत तक पहुंचा और लोगों ने आपस में बातचीत कर इसका हल निकालने की कोशिश की. पंचायत में यह तय हुआ कि पुरुषोत्तम कुशवाहा अनुज पांडे के पैर धोकर माफी मांगेगा, ताकि विवाद वहीं खत्म हो जाए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

इसके बाद गांव में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में एक थाली में पानी रखा गया और पुरुषोत्तम ने अनुज के पैर धोए. इस दौरान उसने सभी के सामने कहा कि उसने गलती की है और उसे अपनी हरकत पर पछतावा है. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुरुषोत्तम पैर धोते हुए माफी मांग रहा है और गांव के कई लोग वहां मौजूद हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल 

वीडियो वायरल होने के बाद मामला जातीय विवाद की तरह फैल गया. वहीं, दोनों युवकों के वीडियो भी सामने आए हैं  एक में पुरुषोत्तम कहता है कि उसने अपनी मर्जी से माफी मांगी और कोई दबाव नहीं था, जबकि अनुज पांडे ने भी कहा कि घटना आपसी सहमति से हुई थी और वह नहीं चाहता कि समाज में किसी को ठेस पहुंचे.

फिलहाल दमोह पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है. प्रशासन ने कहा है कि अगर किसी पर दबाव डालकर यह काम करवाया गया है, तो कार्रवाई की जाएगी. इस पूरे मामले ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है.

Published at : 13 Oct 2025 03:23 PM (IST)
Tags :
Damoh MP News VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन; जानें कैसे खुला राज 
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
क्रिकेट
IND vs WI 2nd Test: इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा, फॉलो-ऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ेगी बल्लेबाजी
इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा, फॉलो-ऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ेगी बल्लेबाजी
Advertisement

वीडियोज

Simple Scooter Review: Power, value, performance | Auto Live
BYD Sealion 7 India review, driven in Jaipur! | Auto Live
Mercedes-Benz G580 with EQ review | Auto Live
Aprilia Tuono 457 First Ride Review | Auto Live
पंचायत की प्रसिद्धि पर जितेंद्र कुमार रियल लाइफ बनाम रील लाइफ ओटीटी सफलता और बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन; जानें कैसे खुला राज 
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
क्रिकेट
IND vs WI 2nd Test: इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा, फॉलो-ऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ेगी बल्लेबाजी
इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा, फॉलो-ऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ेगी बल्लेबाजी
बॉलीवुड
बेड्स ऑफ बॉलीवुड की सक्सेस के बाद लक्ष्य की हुई चांदी, हाथ लगी धर्मा प्रोडक्शन की चौथी फिल्म
बेड्स ऑफ बॉलीवुड की सक्सेस के बाद लक्ष्य की हुई चांदी, हाथ लगी धर्मा प्रोडक्शन की चौथी फिल्म
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
शिक्षा
छात्रों को एक और मौका देगा बिहार बोर्ड, अब 22 अक्टूबर तक कर सकेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन
छात्रों को एक और मौका देगा बिहार बोर्ड, अब 22 अक्टूबर तक कर सकेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन
हेल्थ
Silent Heart Attack Signs: बीते एक सप्ताह में इतने लोगों की हार्ट अटैक से मौत, आखिर क्यों बढ़ रहे ये मामले?
बीते एक सप्ताह में इतने लोगों की हार्ट अटैक से मौत, आखिर क्यों बढ़ रहे ये मामले?
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget