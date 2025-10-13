Video: AI फोटो बनाया तो युवक को मिली अनोखी सजा! पंचायत में धुलवाए गए पैर, वीडियो वायरल
Damoh Viral Video: मध्य प्रदेश के दमोह में एक युवक ने सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की AI से बनी तस्वीर शेयर की, जिसके बाद पंचायत ने सजा के तौर पर युवक से जो करवाया उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.
MP News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक सनसनीखेज और विवादित मामला सामने आया है जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है. यह मामला एक AI से बनाई गई तस्वीर को लेकर शुरू हुआ, लेकिन अब जातीय विवाद का रूप ले चुका है. दावा है कि कुशवाहा समाज के एक युवक पुरुषोत्तम कुशवाहा ने अपने गांव के ब्राह्मण युवक अनुज पांडे की AI से एडिट की हुई फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की थी. इस तस्वीर को लेकर विवाद बढ़ा और मामला पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया.
पंचायत तक पहुंचा मामला, मिली सजा
घटना दमोह जिले के पटेरा थाने के सतरिया गांव की है. दावा किया जा रहा है कि जब यह बात ब्राह्मण युवक को पता चली तो उसने इस पर आपत्ति जताई. मामला पंचायत तक पहुंचा और लोगों ने आपस में बातचीत कर इसका हल निकालने की कोशिश की. पंचायत में यह तय हुआ कि पुरुषोत्तम कुशवाहा अनुज पांडे के पैर धोकर माफी मांगेगा, ताकि विवाद वहीं खत्म हो जाए.
इसके बाद गांव में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में एक थाली में पानी रखा गया और पुरुषोत्तम ने अनुज के पैर धोए. इस दौरान उसने सभी के सामने कहा कि उसने गलती की है और उसे अपनी हरकत पर पछतावा है. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुरुषोत्तम पैर धोते हुए माफी मांग रहा है और गांव के कई लोग वहां मौजूद हैं.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
वीडियो वायरल होने के बाद मामला जातीय विवाद की तरह फैल गया. वहीं, दोनों युवकों के वीडियो भी सामने आए हैं एक में पुरुषोत्तम कहता है कि उसने अपनी मर्जी से माफी मांगी और कोई दबाव नहीं था, जबकि अनुज पांडे ने भी कहा कि घटना आपसी सहमति से हुई थी और वह नहीं चाहता कि समाज में किसी को ठेस पहुंचे.
फिलहाल दमोह पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है. प्रशासन ने कहा है कि अगर किसी पर दबाव डालकर यह काम करवाया गया है, तो कार्रवाई की जाएगी. इस पूरे मामले ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है.
