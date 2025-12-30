MP: महोबा में शादी के नाम पर ठगी, 8 महीने बाद लुटेरी दुल्हन लाखों के जेवर लेकर फरार

महोबा में शादी के नाम पर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक को बिचौलियों के माध्यम से शादी करना भारी पड़ गया. 50 हजार रुपये लेकर दलालों ने शादी तो करा दी, लेकिन लुटेरी दुल्हन महज 8 माह बाद लाखों के जेवर लेकर रफूचक्कर हो गई. पीड़ित ने अब एसपी से न्याय की गुहार लगाई है.

लुटेरी दुल्हन का आतंक जारी

बुंदेलखंड के महोबा जिले में 'लुटेरी दुल्हन' का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला चरखारी तहसील के अस्थौन गांव का है, जहां 35 वर्षीय रघुराज एक गहरी साजिश का शिकार हो गया. रघुराज की शादी अप्रैल 2025 में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की रहने वाली निशा से हुई थी. लेकिन यह शादी किसी रस्म-रिवाज का हिस्सा नहीं, बल्कि दलालों की एक सोची-समझी योजना थी.

50 हजार में कराई गई शादी

पीड़ित रघुराज के मुताबिक, गांव के ही चरण सिंह और कनेरा निवासी शेखर ने शादी कराने के नाम पर उससे और उसके परिवार से 50 हजार रुपये की मोटी रकम वसूली थी. दलाल उसे मध्य प्रदेश ले गए और खेतों में आनन-फानन में शादी की रस्म अदा कर दी गई. शादी के कुछ समय बाद ही बिचौलियों का रघुराज के घर आना-जाना बढ़ गया और वे उसकी पत्नी निशा के संपर्क में रहने लगे. जब रघुराज ने इस संदिग्ध व्यवहार का विरोध किया, तो उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी गई.

मायके जाने के बहाने हुई फरार

साजिश के अगले चरण में, पत्नी निशा ने मायके जाने की जिद की. रघुराज उसे सुरक्षित छोड़कर वापस आया, लेकिन जब वह उसे लेने दोबारा ससुराल पहुंचा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. निशा वहां से गायब थी और उसके माता-पिता के घर पर ताला लटका था. घर लौटने पर पता चला कि निशा अपने साथ सोने की बिजली, कंठी, मंगलसूत्र और चांदी की भारी पायल समेत लाखों रुपये के आभूषण लेकर फरार हो चुकी है.

वीडियो सबूत मौजूद

पीड़ित का आरोप है कि बिचौलियों और दुल्हन ने मिलकर उसे चूना लगाया है. रघुराज के पास दलालों को रुपये देने का वीडियो साक्ष्य भी मौजूद है. फिलहाल, परेशान पति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और मोबाइल सर्विलांस के जरिए लुटेरी दुल्हन का पता लगाने और दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. अब देखना यह है कि पुलिस इस गिरोह का भंडाफोड़ कब तक कर पाती है.