जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा में वार्ड क्रमांक 3 स्थित पीएचई कार्यालय के पास लावारिस पड़ी मिठाई खाने से चौकीदार दसरू यदुवंशी की मौत हो गई. यह घटना दो दिन पहले की है, जब दसरू और एक विक्रेता के परिवार ने अज्ञात थैली में रखी मिठाई को प्रसाद समझकर खा लिया. मिठाई खाते ही सभी की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दसरू की जान चली गई, जबकि चार अन्य लोग फूड पॉइजनिंग से पीड़ित हैं.

घटना का क्रम और प्रारंभिक लक्षण

बीमार परिवार के मुखिया मुकेश कचोरिया के अनुसार, दसरू यदुवंशी को एक पैकेट में मिठाई मिली थी, जिसे उन्होंने बिना संदेह खा लिया. करीब 15 मिनट के भीतर उन्हें तेज उल्टी, घबराहट और बेचैनी होने लगी. हालत बिगड़ती देख वे बाजार से दवा लेकर आए, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिली. इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई और उन्हें जबरन घर पहुंचाया गया. स्थिति नियंत्रण में न आने पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ.

इलाज के दौरान हालत बिगड़ी, हुई मौत

मुकेश कचोरिया ने बताया कि अस्पताल में दसरू की हालत लगातार बिगड़ती चली गई. समय के साथ उनके हाथ और पैर ने काम करना बंद कर दिया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए छिंदवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया. वहां भी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ और अंततः सुबह उनकी मौत की सूचना मिली. डॉक्टरों ने प्रारंभिक तौर पर फूड पॉइजनिंग को मौत का कारण माना है.

अन्य पीड़ित, जांच और प्रशासन की अपील

घटना के बाद जब मुकेश कचोरिया दसरू के घर पहुंचे, तो पता चला कि वही मिठाई उनके परिजनों को भी खिलाई गई थी. मिठाई खाने के बाद चार अन्य लोगों को भी उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल सभी का इलाज जारी है. पुलिस ने संदिग्ध मिठाई को जब्त कर जांच शुरू कर दी है कि थैली वहां किसने और किस उद्देश्य से रखी. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर पड़ी किसी भी खाने की वस्तु को न छुएं और सतर्क रहें.