MP: 20 मासूमों की जान बचाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कंचन बाई की मौत, CM ने किया मदद का ऐलान

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के नीमच जिले के ग्राम रानपुर से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. बताया जाता है कि आंगनवाड़ी में कार्यरत बहन कंचन बाई मेघवाल का 20 मासूम बच्चों की मधुमक्खियों से बचाने के लिए खुद मौत को गले लगा ली. हजारों मधुमक्खियों के बीच ढाल बनकर खड़ी इस वीरांगना के बलिदान ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया. यह घटना न केवल परिवार वालों के लिए दुखद है बल्कि पूरे समाज का रौंगटे खड़ा करने वाली है. कंचनबाई ने अपना जीवन बच्चों और महिलाओं की सेवा में समर्पित कर दिया था.

प्रदेश सरकार ने इस कठिन समस्या में उनके परिवार का साथ दिया है. मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों ने परिवार को तस्सली देते हुए कहा कि कंचन बाई का योगदान अजवीन याद रखा जाएगा. उनकी सेवाओं को सम्मान और स्मृति रूप से हमेशा याद किया जाएगा. इस मुश्किल की घड़ी में सरकार हर संभव सहायता दिलाने की कोशिश कर रही है.

आर्थिक सहायता और बच्चों की पढ़ाई

नीमच जिले के ग्राम रानपुर में मधुमक्खियों के डंक से आंगनवाड़ी में कार्यरत बहन कंचन बाई मेघवाल जी का असमय निधन अत्यंत दुखद व हृदयविदारक है।



प्रदेश सरकार इस दुःख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है। इस घटना में मानवीय आधार पर मैंने कंचन बहन के परिवार को ₹4 लाख की आर्थिक सहायता… — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 5, 2026

प्रदेश सरकार इस दुःख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है. सीएम @DrMohanYadav51 ने ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कंचन बाई के परिवार को तत्काल ₹4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही कंचन बाई के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार देगी. यह कदम न केवल परिवार को तत्काल राहत देगा, बल्कि बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित रखेगा.

अंतिम श्रद्धांजलि और शांति की कामना

कंचन बाई की इस दर्दनाकक मौत से परिवार और समाज को गहरा सदमा लगा है. सरकार और समाज दोनों ने इस योगदान को याद किया और कहा कि ईश्वर उनके परिवार को यह दुख सहने की क्षमता दे, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिखा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें और परिवार को इस कठिन समय में साहस प्रदान करें. ॐ शांति.