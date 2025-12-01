रीवा: पबजी खेलता था बेरोजगार पति, मना करने पर कर दी पत्नी की हत्या, 6 महीने पहले हुई थी शादी

रीवा के गुढ़ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत ने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया है. शादी के महज 6 महीने बाद ही पति ने पत्नी की हत्या कर दी. पुलिस का कहना है कि आरोपी की बेरोजगारी और पबजी खेलने की लत वारदात की वजह बनी.

वहीं मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांग और घरेलू प्रताड़ना ने उनकी बेटी की जान ले ली.

29 नवंबर की सुबह नेहा पटेल के परिवार के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी. नेहा के भाई शेर बहादुर के मोबाइल पर जीजा रंजीत का मैसेज आया कि 'नेहा को मैंने मार दिया है, आकर उसका शव ले जाओ.' यह संदेश मिलते ही परिवार के लोग गुढ़ स्थित ससुराल पहुंचे, जहाँ कमरे में नेहा का शव पड़ा मिला. परिजनों ने बताया कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है.

शादी के बाद से ही दहेज को लेकर प्रताड़ना

नेहा की 5 मई 2025 को गुढ़वा निवासी रंजीत पटेल से शादी हुई थी. परिवार के अनुसार शादी के बाद से ही दहेज को लेकर ससुराल वालों की तरफ से दबाव और प्रताड़ना शुरू हो गई थी. आए दिन झगड़े, मारपीट और ताने झेलते-झेलते नेहा कई बार मायके तक विवाद लेकर पहुँची थी.

भाई शेर बहादुर ने बताया कि मेरी बहन को दहेज के लिए परेशान किया जाता था. रोज झगड़ा होता था. 28 तारीख को भी झगड़ा हुआ था. 29 को मैसेज आया कि नेहा को मार दिया है. हम पहुंचे तो मेरी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. आरोपी जीजा फरार है.

पति की बेरोजगारी और PUBG की लत से बढ़े विवाद

गुढ़ SDOP उदित मिश्रा ने बताया कि पति-पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई होती थी. उन्होंने बताया कि रंजीत बेरोजगार था और पबजी गेम खेलने का आदी था. पत्नी उसे काम करने की बात कहती थी, इसी को लेकर दोनों में विवाद बढ़ जाता था. 29 की सुबह नेहा की लाश मिली.

प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला है. आरोपी पति फरार है, जल्द ही गिरफ्त में लिया जाएगा. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.