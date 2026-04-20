इंदौर में एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 8 साल के बेटे की आंखों के सामने उसके पिता की बेरहमी से हत्या की गई. मामले की पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो हुई है. पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

आरोपियों ने दौड़ा-दौड़ाकर चाकू से किया हमला

घटना हीरानगर थाना क्षेत्र के खातीपुरा इलाके में रविवार को तब हुई, जब 38 साल के सुरेंद्र साहू अपने बेटे के साथ बाहर निकले थे. अचानक ही उनकी और कुछ आरोपियों के बीच किसी बात पर बहस शुरू हो गई और देखते-देखते मामले ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद आरोपियों ने सुरेंद्र का दौड़ा-दौड़ाकर पीछा किया और चाकू से उन पर ताबड़तोड़ वार किए. इसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हुए और खून से लथपथ हालत में गली-गली भागते रहे और जान बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई.

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साले की शादी की सालगिरह में शामिल होने गया था मृतक

इस पूरी वारदात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें घायल पिता के बेटे का दर्दनाक हाल देखा जा सकता है. इस मामले में हीरा नगर पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जा रही है.

मृतक सुरेंद्र अपने साले की शादी की सालगिरह में शामिल होने आए थे, तभी झगड़ा शुरू हो गया था. इस मामले में एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के बाद से इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है और वह सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रहे हैं.

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