Nurse Murder in Sagar: सागर जिले में बुधवार रात (4 फरवरी) को एक चौंकाने वाली घटना घटी. शाहगढ़ थाना क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने एक महिला स्टाफ नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत और भय का माहौल पैदा कर दिया है.

मृतक नर्स की पहचान 25 साल की दीपशिखा चडार के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, दीपशिखा बुधवार रात लगभग 8:30 बजे स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर मौजूद थी. जब एक अज्ञात व्यक्ति ने पास आकर अचानक उसे गोली मार दी तो वह गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद आरोपी फरार

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. जब आसपास के लोगों ने गोलीबारी की आवाज सुनी तो दहशत फैल गई. सूचना मिलने पर शाहगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में कर लिया. शव को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने बताया कि घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है. घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है. हत्या का सही कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. रिपोर्टों के अनुसार, जबलपुर के कटंगी पाटन इलाके के एक युवक पर इस अपराध को अंजाम देने का शक है. बताया जा रहा है कि आरोपी शाहगढ़ में अपने एक दोस्त के साथ रह रहा था.

शादी से इनकार किया तो हत्या!

दीपशिखा भी पिछले दो सालों से इसी इलाके में रह रही थी और दोनों एक दूसरे को जानते थे. आरोपी दीपशिखा पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था. जब उसने इनकार किया तो वह गुस्से में था. तीन गोलियां चलाईं, जिनमें से एक दीपशिखा की पीठ में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने अज्ञात संदिग्ध के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरा मामला सुलझा लिया जाएगा.