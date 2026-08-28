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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP में अस्पताल से चार लाख रुपये के जेवर लेकर भागा कुत्ता, कांग्रेस ने साधा निशाना

MP में अस्पताल से चार लाख रुपये के जेवर लेकर भागा कुत्ता, कांग्रेस ने साधा निशाना

मंदसौर जिला अस्पताल में कुत्ते द्वारा महिला का बैग लेकर भागने के मामले में सियासत गरमा गई है. इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कई सवाल खड़े किए हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 28 Aug 2026 02:42 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के मंदसौर से बेहद हैरान करने वाले घटना सामने आई है. दरअसल मंदसौर के एक अस्पताल में कुत्ते का आतंक देखने को मिला है. आरोप है कि कुत्ता महिला के चार रुपये के जेवर लेकर भाग गया. अस्पताल के अंदर हुई इस घटना पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया है.

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस घटना का वीडियो शेयर कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस द्वारा पोस्ट में हमला बोलते हुए कहा गया कि अब तक चूहों से परेशान अस्पतालों में अब कुत्तों का भी आतंक है. मंदसौर जिला अस्पताल में एक कुत्ता महिला का बैग लेकर भाग गया, जिसमें जेवरात भी थे.

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कांग्रेस का बीजेपी पर तीखा हमला

कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी राज में अस्पतालों में सफाई और सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन हालात बद से बदतर हैं. मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री दोनों को बताना चाहिए कि कमीशनबाजी के बाद जो पैसा बचता है, उसका जनता की सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर भी कभी इस्तेमाल होता है या नहीं?

कांग्रेस ने इस घटना की तुलना राज्य के अस्पतालों में मिलने वाले चूहों से कर दी है. इस घटना पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने बीजेपी के राजकाज पर सवाल उठा दिए हैं. फिलहाल यह घटना राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है.

पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बरामद किया बैग

मंगलवार (25 अगस्त) को यह घटना मंदसौर जिला अस्पताल में घटित हुई. दरअसल एक महिला अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए अस्पताल आई थी. रात बीतने के बाद जब सुबह उसने देखा तो उसका बैग गायब था. सीसीटीवी चेक करने के बाद पता चला कि उसका बैग कुत्ता लेकर भाग गया है.

इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई. पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कुत्ते की दिशा ट्रेस की. पुलिस को इस कार्रवाई में बड़ी कामयाबी हाथ लगी और महिला का बैग बरामद कर लिया. पुलिस के मुताबिक जेवर सुरक्षित मिलने पर महिला और उसके परिजनों ने राहत की सांस ली है. हालांकि अब इस मामले पर सियासत गरमा गई है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
MP News MP POlice Mandsaur NEWS
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