हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशखरगोन में ऑल इंडिया मुशायरे के दौरान बवाल, स्टेज पर चढ़े 30 दबंग, पत्रकार को गला दबाकर पीटा

खरगोन में ऑल इंडिया मुशायरे के दौरान बवाल, स्टेज पर चढ़े 30 दबंग, पत्रकार को गला दबाकर पीटा

MP News: खरगोन शहर में आयोजित ऑल इंडिया मुशायरा में देशभर के नामवर शायर शामिल हुए थे. इसी कार्यक्रम में बतौर शायर आमंत्रित अबूबकर जिया भी गए. जहां उन्हें कुछ लोगों ने गला दबाकर मारने का प्रयास किया.

By : आसिफ खान, खरगोन | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 12 Feb 2026 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में 8 फरवरी 2026 को आयोजित ऑल इंडिया मुशायरा उस वक्त शर्मनाक और भयावह घटना में बदल गया, जब एक सम्मानित पत्रकार और शायर अबूबकर जिया के ऊपर स्टेज पर ही जानलेवा हमला कर दिया गया. आरोप है कि दबंग प्रवृत्ति के कुछ लोगों ने न सिर्फ गाली-गलौज की, बल्कि गला दबाकर हत्या का प्रयास किया और जेब से नकदी और कीमती सामान भी लूट लिया गया.

सम्मान न मिलने से बौखलाए आरोपी की मुशायरा रोकने करी कोशिश

खरगोन के जम-जम मार्केट में 7 फरवरी 2026 को आयोजित ऑल इंडिया मुशायरे में देशभर के नामवर शायर शामिल हुए थे. इसी कार्यक्रम में बतौर शायर आमंत्रित अबूबकर जिया, जो पेशे से पत्रकार भी हैं, उन्होंने अपनी शायरी पेश की. जिसके बाद श्रोताओं ने उनकी रचनाओं को खूब सराहा और सम्मान दिया.

करीब रात 12:30 से 1:00 बजे के बीच अचानक अल्ताफ आजाद, आरिफ केजीएन, आसिफ प्रिंस, रईस भोपाली, मोहसिन जूली, तालिब मंसूरी (तलाई मोहल्ला) सहित 25–30 लोग दादागिरी करते हुए स्टेज पर चढ़ आए. आरोपियों ने शायरा को पढ़ने से रोकते हुए मुशायरा बंद करने की धमकी दी और कहा हमें सम्मान क्यों नहीं दिया, अब मुशायरा नहीं होगा.

पत्रकार-शायर को निशाना बनाकर जान से मारने का किया प्रयास

स्टेज पर बैठे अबूबकर जिया को देखते ही आरोपियों ने मां-बहन की अश्लील गालियां देना शुरू कर दिया. आरोप है कि उन्होंने शायरी को 'उल्टा-सीधा' बताकर गला दबाया और कहा तुझे जान से मार देंगे.' इसके बाद लात-घूंसे बरसाकर मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति भी बना दी गई.

हमले के दौरान आरोपियों ने अबूबकर जिया की जेब में रखे करीब 3200 रुपये नकद, प्रेस कार्ड, सम्मान में मिली पेन और हाथ घड़ी जबरन लूट ली गई. इसके बाद पीड़ित की दाढ़ी नोची गई, अपमानजनक शब्द कहे गए और जान से मारने का भी प्रयास किया गया.

जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों ने बचाई जान

घटना के दौरान जिला सदर और पार्षद रियाजुद्दीन, पार्षद वारिस चौबे, पार्षद असलम, पार्षद शकील वक्त, पार्षद पति अदीब बावा, एडवोकेट शाहरुख मिर्जा और पत्रकार रईस खान ने बीच-बचाव कर किसी तरह पीड़ित को भीड़ से छुड़ाया और पीछे के रास्ते से सुरक्षित बाहर भेजा.

इसके बाद पीड़ित पत्रकार-शायर अबूबकर जिया ने थाना कोतवाली खरगोन में आवेदन देकर लूट, जानलेवा हमला, गाली-गलौज और अन्य गंभीर धाराओं में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है. शहर के सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरह की दबंगई, हिंसा और लूट ने  कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कितनी तत्परता और निष्पक्षता से कार्रवाई करता है.

और पढ़ें
Published at : 12 Feb 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
MP News MP POlice CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Elections 2026 Voting: 'जबरन कराई जा रही वोटिंग, ये नकली चुनाव...', बांग्लादेश इलेक्शन पर भड़की शेख हसीना की पार्टी, कर डाली ये डिमांड
'जबरन कराई जा रही वोटिंग, ये नकली चुनाव...', बांग्लादेश इलेक्शन पर भड़की शेख हसीना की पार्टी, कर डाली ये डिमांड
बिहार
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
इंडिया
Bharat Bandh: आज बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
आज बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
Advertisement

वीडियोज

₹9.12 Lakh Crore Budget: Yogi Govt का Final Masterstroke| Paisa Live
Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Janhit with Chitra Tripathi: राहुल..मौका चूके या चौका ? | Rahul Gandhi | OM Birla | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Elections 2026 Voting: 'जबरन कराई जा रही वोटिंग, ये नकली चुनाव...', बांग्लादेश इलेक्शन पर भड़की शेख हसीना की पार्टी, कर डाली ये डिमांड
'जबरन कराई जा रही वोटिंग, ये नकली चुनाव...', बांग्लादेश इलेक्शन पर भड़की शेख हसीना की पार्टी, कर डाली ये डिमांड
बिहार
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
इंडिया
Bharat Bandh: आज बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
आज बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
बॉलीवुड
Subedaar OTT Release: ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनिल कपूर की 'सूबेदार'? यहां जानें पूरी डिटेल
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनिल कपूर की 'सूबेदार'? यहां जानें पूरी डिटेल
बिहार
BPSC TRE-4 Vacancy: 45 से 46 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी को भेजी गईं रिक्तियां, कक्षा वार पद देखें
45 से 46 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए BPSC को भेजी गईं रिक्तियां, कक्षा वार पद देखें
हेल्थ
Empty Stomach Fruit Side Effects: खाली पेट कभी न खाना ये फल, हो सकते हैं खतरनाक
खाली पेट कभी न खाना ये फल, हो सकते हैं खतरनाक
ट्रेंडिंग
Video: मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर TC बना देवदूत, गिरते बुज़ुर्ग यात्री की बचाई जान; घटना CCTV में कैद
मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर TC बना देवदूत, गिरते बुज़ुर्ग यात्री की बचाई जान; घटना CCTV में कैद
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget