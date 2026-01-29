मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने गुरुवार (29 जनवरी) को बड़े स्तर पर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों के तबादले किए. इसमें बालाघाट जोन के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) संजय कुमार को भोपाल का नया पुलिस आयुक्त (Police Commissioner) नियुक्त किया गया जबकि वरिष्ठ अधिकारी उमेश जोगा को नया परिवहन आयुक्त बनाया गया है.

संजय कुमार ने हरिनारायण चारी मिश्रा का स्थान लिया है, जिन्हें अब भोपाल के राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) के पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं उज्जैन जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) के रूप में सेवारत जोगा की जगह राकेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है, जो पहले खेल और युवा कल्याण निदेशक के रूप में तैनात थे.

पंकज श्रीवास्तव को बनाया CID का स्पेशल DGP

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ललित शाक्यवर बालाघाट जोन के नए आईजी होंगे और चैत्रा एन शहडोल जोन की आईजी होंगी. इसके अलावा अंशुमन यादव को खेल एवं युवा कल्याण का नया निदेशक बनाया गया है. वर्तमान में नक्सल विरोधी अभियानों के विशेष महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव को सीआईडी का विशेष महानिदेशक नियुक्त किया गया है.

पंकज श्रीवास्तव की जगह के पी वेंकटेश्वर राव को नक्सल विरोधी अभियान का विशेष महानिदेशक बनाया गया है. वर्तमान परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा भोपाल के पुलिस प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान (पीटीआरआई) के नए एडीजी होंगे.

PHQ के ADG को STF का अतिरिक्त प्रभार

वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे अनंत कुमार सिंह को मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक बनाया गया है. पुलिस मुख्यालय के एडीजी डी श्रीनिवास वर्मा को विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के अतिरिक्त प्रभार के साथ नारकोटिक्स के एडीजी के रूप में तैनात किया गया है. आईजी (ग्रामीण) अभय सिंह को पीएचक्यू भोपाल में आईजी योजना के पद पर तैनात किया गया है. अभय सिंह की जगह संजय तिवारी को भोपाल का आईजी (ग्रामीण) बनाया गया है.