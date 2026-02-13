MP: अंधविश्वास ने बनाया कातिल! पूजा के बहाने घर बुलाकर धड़ से अलग किया रिश्तेदारों का सिर

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में आध्यात्मिकता और अंधविश्वास के नाम पर दो लोगों की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह घटना अथर्वा गांव में हुई, जहां एक व्यक्ति ने अंधविश्वास में अपने ही रिश्तेदारों की जान ले ली. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है.

यह घटना अथर्वा गांव में हुई. अथर्वा गांव निवासी छत्रपति सिंह ने अपने घर में होने वाली पूजा के लिए पड़ोसी फूल कुमारी सिंह और केमला सिंह नामक एक दंपति को आमंत्रित किया. पूजा के लिए छत्रपति सिंह ने अपने घर के प्रवेश द्वार पर मिट्टी का एक मंच बनाया. इसके बाद कल सुबह पड़ोसी दंपति पूजा के लिए आए.

दोनों का सिर धड़ से अलग किया

अगले कुछ मिनटों में छत्रपति ने अचानक उन दोनों पर बेरहमी से हमला किया. इसके बाद छत्रपति सिंह ने तेज धार वाले हथियार से फूल कुमारी सिंह और केमला सिंह दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया. जब उन पर हमला किया जा रहा था तो चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी सुमित्रा सिंह और रामभजन सिंह मौके पर पहुंचे, जिन पर बेरहमी से हमला किया गया. उन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

इस घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने छत्रपति सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ की. इसके अलावा पुलिस ने बताया कि उनके घर की तलाशी के दौरान जादू-टोने जैसी रस्मों से संबंधित सामान बरामद किया गया है. जांच में यह भी सामने आया कि मृतक और घायल सभी आरोपी के रिश्तेदार थे.

अंधविश्वास बना हत्या की वजह

इसके अलावा प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हाल ही में छत्रपति सिंह की पत्नी का गर्भपात हो गया था और जब उन्होंने इस संबंध में ज्योतिष से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि यह भगवान के क्रोध की अभिव्यक्ति हो सकती है और इसे ठीक करने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा और नरबलि देनी होगी. ऐसा माना जाता है कि छत्रपति सिंह ने इस पर विश्वास किया और योजना के मुताबिक फूल कुमारी सिंह और केमला सिंह की हत्या कर दी.

मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया और उनके परिवारों को सौंप दिया गया. बताया गया है कि फॉरेंसिक टीम के बरामद एक नारियल और अन्य पूजा सामग्री की जांच की गई है. इसी तरह छत्रपति सिंह की पत्नी और परिवार से उनकी हाल की गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र की गई है. यह उल्लेखनीय है कि हाल ही में ज्योतिष में विश्वास करने और इस तरह के अपराधों में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ रही है.