हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'5 बाबाओं ने लूटा बहन-बेटियों का सम्मान', Ex बीजेपी MLA ने रामभद्राचार्य-अनिरुद्धाचार्य पर दिया विवादित बयान

MP News: मध्य प्रदेश में बीजेपी के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने रामभद्राचार्य और अनिरुद्धाचार्य पर महिला विरोधी टिप्पणियों का आरोप लगाते हुए विवादास्पद बयान दिया. वीडियो वायरल होने पर हंगामा मच गया.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 19 Jan 2026 03:05 PM (IST)
Preferred Sources

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने विवादास्पद बयान दिया है. उन्होंने कथाकार रामभद्राचार्य और अनिरुद्धाचार्य का नाम लिया और उनकी आलोचना की उन्हें महिला विरोधी बताया.

आरडी प्रजापति 'एससी-एसटी ओबीसी महासम्मेलन' को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कथाकार की टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, "आज बहनों और बेटियों के सम्मान लूटने के लिए पांच बाबा जिम्मेदार हैं. इस देश में ये पांच बाबा लाखों लोगों के सामने बहनों और बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं."

रामभद्राचार्य के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी

दरअसल, कुछ समय पहले, कथाकार रामभद्राचार्य ने WIFE के पूर्ण रूप को "Wonderful instrument for enjoyment" के रूप में वर्णित किया था. इस बयान पर टिप्पणी करते हुए, पूर्व बीजेपी विधायक ने बहुत ही विवादास्पद भाषा का उपयोग किया. उन्होंने रामभद्राचार्य की मां के बारे में टिप्पणी की और कथाकार को "अभद्र" कहा.

बीजेपी नेताओं ने अनिरुद्धाचार्य पर भी प्रहार किया

हाल ही में, कथाकार अनिरुद्धाचार्य द्वारा 25 साल की लड़कियों के बारे में दिए गए बयान से विवाद हुआ था. महिला संगठनों, राजनेताओं और आम लोगों ने अनिरुद्धाचार्य की आलोचना की थी. आरडी प्रजापति ने अब इस बयान का जवाब दिया है. उन्होंने कहा, "लाली लगाने वाले बाबा दावा करते हैं कि हमारी बहनें और बेटियां 25 साल की उम्र में अपनी जवानी खोकर आती हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं उन्हें फांसी देना चाहता हूं. व्यासपीठ से बोलते ऐसे संतों को नग्न करके परेड करवानी चाहिए, जूतों की माला पहनानी चाहिए."

वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा

अपने विवादास्पद बयान में, आरडी प्रजापति ने तो यहां तक कहा कि, "बहनें और बेटियां अब प्लॉट हो गई हैं.  कोई भी 100 बार रजिस्ट्री कराओ, 1000 बार पंजीकरण कराओ." ऐसा कहा जा रहा है कि आरडी प्रजापति का यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद से ही हंगामा मचा रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

आरडी प्रजापति कौन हैं?

आरडी प्रजापति ने 2013 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था और जीत हासिल की थी. 2018 में बीजेपी ने उनके बेटे राजेश प्रजापति को टिकट दिया था. वे भी जीते थे और 2023 तक विधायक रहे थे. इसके बाद, आरडी प्रजापति समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे. उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव टीकमगढ़ से लड़ा था, लेकिन हार गए थे.

Published at : 19 Jan 2026 03:05 PM (IST)
