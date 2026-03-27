MP: CM मोहन ने जामसावली में हनुमान लोक का किया उद्घाटन, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भक्ति और शक्ति के पावन स्थल जामसावली में ₹35.09 करोड़ की लागत से विकसित हनुमान लोक का लोकार्पण किया. यह परियोजना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय पर्यटन और रोजगार के विकास में भी सहायक साबित होगी. हनुमान लोक का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुखद अनुभव प्रदान करे. परिसर में भक्तजन पूजा-अर्चना के साथ-साथ सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का भी आनंद ले सकेंगे.

हनुमान लोक में भक्तों के लिए विभिन्न सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है. यहां प्रबंधित पार्किंग, साफ-सुथरे रास्ते, टॉयलेट और विश्राम स्थल बनाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो. इसके अलावा परिसर में आकर्षक लैंडस्केपिंग और हरित क्षेत्र विकसित किए गए हैं, जो आने वाले आगंतुकों के अनुभव को और भी सुखद बनाएंगे. स्थानीय कला और संस्कृति को भी इस परियोजना में जगह दी गई है, जिससे क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा मिलेगा.

कोरीगरों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे

इस परियोजना से स्थानीय युवाओं और कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. निर्माण और संचालन के दौरान कई स्थानीय मजदूरों और तकनीशियनों को कार्य करने का अवसर मिला, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हनुमान लोक का उद्देश्य केवल धार्मिक स्थल बनाना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा केंद्र है जो आस्था, पर्यटन और स्थानीय विकास को एक साथ जोड़ता है.

हनुमान लोक से क्षेत्र की पहचान मजबूत होगी

हनुमान लोक का लोकार्पण जामसावली के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है. यह स्थल अब न केवल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि आसपास के छोटे कस्बों और गांवों में भी आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिसर में सफाई, सुरक्षा और सुगम आवाजाही की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भक्तजन यहां आने का अनुभव हमेशा यादगार बना रहे. इस प्रकार हनुमान लोक जामसावली में आस्था और पर्यटन का अद्वितीय केंद्र बनकर उभरेगा, जो क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को मजबूत करेगा.