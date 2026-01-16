MP: बेटे ने मां को दिया एक्स्ट्रा घी, भड़की बीवी, सास से कहासुनी के बाद पी लिया जहर, हुई मौत
MP News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पारिवारिक विवाद के बाद 28 साल की महिला ने जहरीली दवा खाकर जान दे दी. घी को लेकर सास-बहू के बीच झगड़ा हुआ था. अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई.
MP News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. इमलाडी गांव में रहने वाली 28 साल की सोनम जादव ने पारिवारिक विवाद के बाद जहरीली दवा पीकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से पूरे गांव में सदमा फैल गया है.
सोनम जादव की शादी साल 2018 में तनपाल जादव से हुई थी. दोनों के दो छोटे बच्चे भी हैं. शादी के शुरुआती सालों में सब ठीक था, लेकिन बाद में परिवार में मनमुटाव बढ़ गया. एक ही घर में रहते हुए भी सोनम ने अलग खाना बनाना शुरू कर दिया था. पति तनपाल कई बार परिवार को समझाकर झगड़े खत्म करने की कोशिश करते रहे, लेकिन विवाद सुलझ नहीं पाया.
मना करने पर बेटे ने मां को दिया घी
घटना वाले दिन सुबह तनपाल की मां ने बेटे से कहा कि वह सोनम से थोड़ा घी लेकर आए. शुरुआत में सोनम ने घी देने से मना कर दिया. बाद में पति के समझाने पर उन्होंने करीब 100 ग्राम घी दे दिया, लेकिन कुछ देर बाद तनपाल ने अपनी मां को थोड़ा और घी दे दिया. इसी बात पर सोनम और उनकी सास के बीच बहस शुरू हो गई. तनपाल ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ता चला गया.
नाराज होकर खाई जहरीली दवा
कहासुनी से गुस्से और दुख में, सोनम ने घर में रखी जहरीली दवा पी ली. कुछ ही देर में उनके मुंह से झाग निकलने लगा और वह बेहोश हो गईं. पति और पड़ोसी उन्हें पहले पचवाली के अस्पताल और फिर शिवपुरी जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी थी.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. सोनम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस तनपाल और उनके परिवार से पूछताछ कर रही है. एक मामूली घरेलू विवाद में एक युवा महिला की जान चली जाने से पूरे इलाके में दुख और हैरानी का माहौल है.
(आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. यदि आपको तनाव है या आत्महत्या करने का विचार आता है, तो परामर्श के लिए संपर्क करने के लिए नंबर: स्नेहा आत्महत्या रोकथाम सहायता केंद्र - 044 -24640050, राज्य आत्महत्या रोकथाम सहायता केंद्र - 104, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन – 1800 599 0019)
