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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशअमचूर को समझा 'ड्रग्स', जेल गया इंजीनियर, 16 साल बाद इंसाफ, HC का आदेश- MP सरकार दे 10 लाख मुआवजा

अमचूर को समझा 'ड्रग्स', जेल गया इंजीनियर, 16 साल बाद इंसाफ, HC का आदेश- MP सरकार दे 10 लाख मुआवजा

MP High Court: एमपी में सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी चूक सामने आई है. ग्वालियर के इंजीनियर अजय सिंह को 'अमचूर' को ड्रग्स समझकर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके चलते उन्हें 57 दिन जेल में बिताने पड़े.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 21 May 2026 10:49 PM (IST)
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भोपाल एयरपोर्ट पर 2010 में हुई एक तकनीकी गलती ने ग्वालियर के इंजीनियर अजय सिंह की जिंदगी बदल दी. सुरक्षा जांच के दौरान उनके बैग में संदिग्ध पदार्थ मिलने पर उन्हें NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और 57 दिन जेल में रहना पड़ा. बाद में फॉरेंसिक जांच में वही पदार्थ अमचूर पाउडर निकला.

16 साल चली कानूनी लड़ाई

करीब 16 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि जांच एजेंसियों की लापरवाही और तकनीकी खामी के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और पेशेवर नुकसान उठाना पड़ा. कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त पुष्टि के बिना किसी नागरिक की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती.

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अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग खारिज

जस्टिस दीपक खोसला की बेंच ने राज्य सरकार को अजय सिंह को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया. हालांकि CBI जांच, अधिकारियों पर कार्रवाई और 10 करोड़ रुपए मुआवजे समेत अन्य मांगों को अदालत ने खारिज कर दिया. 

CISF ने क्या कहा?

CISF के जनसंपर्क अधिकारी सरोज भूपेंद्र ने कहा कि कोर्ट ने CISF के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की और औपचारिक रूप से यह स्वीकार किया कि उसकी भूमिका केवल उचित संदेह के आधार पर यात्री को सौंपने तक सीमित थी. उन्होंने कहा कि सीआईएसफ कानूनी ढांचे के भीतर सख्ती से कार्य करते हुए बिना कोई समझौता किए सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. 

जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि तकनीकी सुरक्षा जांच से पैदा हुए संदेह के आधार पर सख्ती से काम करते हुए CISF ने आगे की कानूनी जांच के लिए यात्री को स्थानीय पुलिस (SHO गांधीनगर) को सौंप दिया। इसके बाद CISF की भूमिका समाप्त हो गई थी.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 21 May 2026 10:37 PM (IST)
Tags :
MP High Court MP News
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