भोपाल एयरपोर्ट पर 2010 में हुई एक तकनीकी गलती ने ग्वालियर के इंजीनियर अजय सिंह की जिंदगी बदल दी. सुरक्षा जांच के दौरान उनके बैग में संदिग्ध पदार्थ मिलने पर उन्हें NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और 57 दिन जेल में रहना पड़ा. बाद में फॉरेंसिक जांच में वही पदार्थ अमचूर पाउडर निकला.

16 साल चली कानूनी लड़ाई

करीब 16 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि जांच एजेंसियों की लापरवाही और तकनीकी खामी के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और पेशेवर नुकसान उठाना पड़ा. कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त पुष्टि के बिना किसी नागरिक की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती.

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अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग खारिज

जस्टिस दीपक खोसला की बेंच ने राज्य सरकार को अजय सिंह को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया. हालांकि CBI जांच, अधिकारियों पर कार्रवाई और 10 करोड़ रुपए मुआवजे समेत अन्य मांगों को अदालत ने खारिज कर दिया.

CISF ने क्या कहा?

CISF के जनसंपर्क अधिकारी सरोज भूपेंद्र ने कहा कि कोर्ट ने CISF के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की और औपचारिक रूप से यह स्वीकार किया कि उसकी भूमिका केवल उचित संदेह के आधार पर यात्री को सौंपने तक सीमित थी. उन्होंने कहा कि सीआईएसफ कानूनी ढांचे के भीतर सख्ती से कार्य करते हुए बिना कोई समझौता किए सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.

जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि तकनीकी सुरक्षा जांच से पैदा हुए संदेह के आधार पर सख्ती से काम करते हुए CISF ने आगे की कानूनी जांच के लिए यात्री को स्थानीय पुलिस (SHO गांधीनगर) को सौंप दिया। इसके बाद CISF की भूमिका समाप्त हो गई थी.

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