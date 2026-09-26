MP सरकार ने एक साल में उपलब्ध कराये 85 हजार युवाओं को रोजगार: CM मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश खनिज के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है. प्रदेश की धरती से हीरा भी निकलता है. कोयले के मामले में भी प्रदेश समृद्ध हैं. खनिज महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें पारदर्शिता और दक्षता के साथ कार्य करने वाले प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में भी सहायक होते हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री निवास में नवनियुक्त 62 खनिज निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे. राज्य सरकार ने बीते एक वर्ष में 85 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया है. कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर भी उपस्थित थी.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रत्नगर्भा, वसुंधरा से जुड़कर नवनियुक्त खनि निरीक्षकों का भाग्योदय हो रहा है. आज का दिन इन युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही उनके जीवन में नया प्रकाश लाने वाला दिन भी है.

नवनियुक्त खनि निरीक्षक शासन से जुड़कर सिर्फ नौकरी ही प्राप्त नहीं कर रहे बल्कि सेवा का एक नया अवसर प्राप्त कर अपनी नई पहचान भी प्रारंभ कर रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नवनियुक्त खनिज निरीक्षक आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसमें उनके माता-पिता और परिजन का आशीर्वाद एवं सहयोग भी शामिल है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र आगे बढ़ रहा है. मध्य प्रदेश भी प्रगति के मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को शासकीय सेवा में आने पर कर्मचारी नहीं बल्कि कर्मयोगी मानते हैं.

मध्य प्रदेश सरकार ने खनिज निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र के साथ ही विश्वास पत्र भी सौंपा है. सुशासन और लोक कल्याण के उद्देश्य से कार्य करते हुए ये युवा निश्चित ही सभी के लिए गर्व का कारण बनेंगे.

खनिज आय में वृद्धि

प्रमुख सचिव खनिज साधन विवेक पोरवाल ने कहा कि प्रदेश में खनिजों से होने वाली आय आठ-नौ हजार करोड़ से बढ़कर 12 हजार करोड़ रुपए हो गई है. वित्त वर्ष 2026-27 में 72 खनिज निरीक्षकों की नियुक्ति की पहल की गई. नवनियुक्त खनिज निरीक्षक प्रदेश के खनिज राजस्व को बढ़ाने का कार्य करेंगे.

प्रमुख सचिव पोरवाल ने बताया कि भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से 33 कोयला खनन ब्लॉक आवंटित किए, जिसमें से 8 ब्लॉक में कोयला का उत्पादन शुरू हो गया हैं. छह अन्य कोयला खनन ब्लॉक में उत्पादन प्रारंभ करने के लिए माइन डेवलपमेंट का कार्य प्रारंभ किया गया है. छतरपुर जिले में 2 नए क्षेत्रों में हीरे की खोज के लिए अन्वेषण कार्य चल रहा है.

पन्ना जिले के अंतर्गत एक हीरा ब्लॉक आवंटित किया गया है. स्वर्ण अयस्क की प्रोसेसिंग के लिए सिंगरौली में ग्रीनफील्ड गोल्ड कंसंट्रेट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा रही है. सिंगरौली और कटनी में 6 स्वर्ण ब्लॉक नीलाम किए गए हैं. भारत सरकार ने खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश को सम्मानित किया है. नीलामी प्रक्रिया और खनन क्षेत्र में सुधारों के लिए मध्य प्रदेश ने अग्रणी राज्य की पहचान बनाई है.

नवनियुक्त खनिज निरीक्षक बोले-"हमारे लिए आज होली और दीपावली दोनों की खुशी है"

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवनियुक्त खनिज निरीक्षकों में से 5 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया और नवनियुक्त खनिज निरीक्षकों के साथ छायाचित्र खिंचवाया. कार्यक्रम में नवनियुक्त खनिज निरीक्षकों ने कहा कि आज उनके लिए होली और दीपावली जैसा खुशी का दिन है. वे अपने दायित्व को पूरी लगन से पूरा करेंगे.