मध्यप्रदेश में जाति आधारित हिंसा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दमोह जिले के सतरिया गांव में 11 अक्टूबर को हुई घटना में एक ओबीसी समुदाय के व्यक्ति से पैर धुलवाने और उसे गंदा पानी पीने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पांच लोगों के खिलाफ सरकार ने रासुका (NSA) लागू कर दिया है. यह जानकारी राज्य सरकार ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को दी.

पुलिस के मुताबिक, ओबीसी समुदाय के पुरुषोत्तम कुशवाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनी एक कथित तस्वीर पोस्ट की थी. इस तस्वीर में गांव के अन्नू पांडे को जूतों की माला पहने हुए दिखाया गया था. पोस्ट वायरल होने के बाद गांव में तनाव फैल गया. कुशवाहा ने पोस्ट डिलीट कर माफी मांगी, लेकिन इसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई.

पैर धोकर गंदा पानी पीने को किया मजबूर

पंचायत में कुशवाहा को कथित तौर पर अन्नू पांडे के पैर धोने और वही गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया गया. साथ ही उस पर 5,100 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इस शर्मनाक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जिससे मामला और अधिक सार्वजनिक हुआ.

घटना के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अन्नू पांडे और चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसके साथ ही सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लागू कर दिया. दमोह जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया और बताया कि यह कार्रवाई अदालत के आदेश के अनुसार की गई.

जाति आधारित हिंसा घटनाएं चिंता का विषय- न्यायाधीश

उच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर को स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई की थी. न्यायाधीश विवेक अग्रवाल और ए के सिंह की पीठ ने कहा कि मध्यप्रदेश में जाति आधारित हिंसा और भेदभाव की घटनाएं चिंता का विषय हैं. अदालत ने मीडिया संस्थानों को भी नोटिस जारी किया, जिन्होंने घटना का वीडियो प्रसारित किया.

पीठ ने कहा कि सामान्यत: रासुका के तहत कार्रवाई कार्यपालिका के अधिकार में आती है, लेकिन यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो स्थिति और बिगड़ सकती है और हिंसा फैल सकती है. न्यायालय ने इस घटना को जनहित और सामाजिक सौहार्द्र की दृष्टि से गंभीर बताया.