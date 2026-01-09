Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने पहले मारे गए 70 साल के बुजुर्ग के मामले में हत्यारे पकड़े गए हैं. मध्य प्रदेश के गंगेपुरा गांव के रहने वाले शिव नारायण गौरव के शरीर को उनके खेत में गर्दन कटी हुई हालत में 2 महीने पहले पाया गया था. इस संबंध में पुलिस ने जांच की, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी न होने के कारण संदिग्धों की पहचान करने में समस्या आई.

कुल्हाड़ी और लोहे की छड़ भी बरामद की

अब नारायण गौरव हत्याकांड में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. वे नारायण गौरव के दामाद शिवरतन गौरव, उनके पोते महेंद्र गौरव और ग्रामीण पादम सिंह हैं. उनके बयानों के आधार पर हत्या का कारण पता चला है. पुलिस ने यह भी बताया है कि हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और लोहे की छड़ भी बरामद की गई है.

क्या हुआ था?

यह हत्या 31 एकड़ पैतृक भूमि के लिए संपत्ति विवाद में हुई है. यानी शिव नारायण गौरव की बहन सुरजा देवी की मृत्यु के बाद, उनके पति रामस्वरूप गौतम ने अपनी पत्नी की संपत्ति का हिस्सा देने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया. शिव नारायण भी सहमत हो गए.

इस बीच उनके दामाद शिवरतन और पोते महेंद्र ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया और वे इस बात से नाराज थे कि शिव नारायण ने उनके खिलाफ अदालत में हिस्सा देने पर सहमति व्यक्त की थी. इसलिए, उन्होंने पादम सिंह की मदद से उसकी हत्या करने की योजना बनाई. तदनुसार, 15 नवंबर की रात को, शिव नारायण हमेशा की तरह अपने खेत में पहरा दे रहे थे, जब वह सो रहे थे. तब कुल्हाड़ी से उनकी गर्दन पर वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई. अगले दिन सुबह पता चला कि शिव नारायण गौरव की हत्या कर दी गई है.

तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा

पुलिस ने उनके शव को बरामद किया और उसके पास एक छोटा, फटा हुआ कागज का टुकड़ा मिला. उस पर कई नाम धुंधले और लगभग बेतुके थे. फोरेंसिक विशेषज्ञों ने इसे सुरक्षित रखा. इस बीच 2 महीने की जांच में कोई प्रगति नहीं होने के कारण, पुलिस को उस फटे हुए कागज के टुकड़े की याद आई. एक खोजी कुत्ते को बुलाया गया और उस कागज को सूंघा गया, लेकिन कुत्ते ने गंध को सूंघा और सीधे पादम सिंह के घर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया. इससे सभी हैरान रह गए.

इसके बाद उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई. लेकिन शुरू में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने के बाद, उसने एक बिंदु पर सच्चाई स्वीकार कर ली. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. बाद में उन्हें जेल में डाल दिया गया.