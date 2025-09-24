मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है. सीएम ने बालाघाट के कटंगी में किसानों के बैंक खातों में करोड़ों रुपये जमा कर दिए गए. इससे 6.69 लाख धान उत्पादक किसान फायदा उठा सके. कटंगी में आज बोनस वितरण का राज्य स्तर का कार्यक्रम हुआ.

इस दौरान 244 करोड़ रुपये के 75 निर्माण कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया. डॉ. मोहन यादव ने पहले इस कार्यक्रम के बारे में ट्वीट भी किया था.

प्रदेश के धान खरीदने वाले किसानों को आज बड़ी राहत मिली. बालाघाट जिले के कटंगी तहसील से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धान का बोनस दिया. सीएम ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 4 हजार रुपये बोनस देने की बात कही थी. इस घोषणा को आज लागू किया गया.

आज बालाघाट जिले के कटंगी से प्रदेश के 6 लाख 69 हजार से अधिक धान उत्पादक किसानों के खातों में मुख्यमंत्री कृषि उन्नत योजना के अंतर्गत ₹337.12 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। साथ ही ₹244.52 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का… pic.twitter.com/HlFviONkCc — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 24, 2025

एक क्लिक से खातों में डाला पैसा

बुधवार को कृषि उपज मंडी के मैदान में किसानों के लिए बोनस वितरण का राज्य स्तर का आयोजन हुआ. वहां डॉ. यादव ने 6 लाख 69 हजार धान उत्पादक किसानों को 337 करोड़ 12 लाख रुपये का बोनस एक क्लिक से उनके खातों में डाला.

एक लाख से ज्यादा किसान होंगे लाभान्वित

कार्यक्रम में डॉ. यादव ने 4315 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे. वे बालाघाट जिले के 244 करोड़ रुपये वाले 75 निर्माण कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. जगह पर कई किसान और युवा इकट्ठे हुए. इस बोनस से जिले के एक लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे.