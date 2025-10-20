धार में दिवाली पर घर लौट रहे भाई-बहन की बाइक को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, भाई की मौत

मध्य प्रदेश के धार जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. दीपावली के त्योहार पर घर लौट रहे भाई-बहन सड़क हादसे का शिकार हो गए. गणपति घाट पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहन गंभीर रूप से घायल है.

मिली जानकारी के अनुसार, दीपक पिता सिगदार और उनकी बहन दीपाली पिता सिगदार इंदौर से खरगोन जिले के झिरनिया मालीपुरा गांव जा रहे थे. दोनों अपने परिवार के साथ दीपावली मनाने के लिए घर लौट रहे थे, लेकिन किसे पता था कि घर लौटने का यह सफर आखिरी साबित होगा. जैसे ही दोनों गणपति घाट की नई फोरलेन सड़क पर पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीपाली गंभीर रूप से घायल हो गई.

घायल और पुलिस की कार्रवाई

प्रत्यक्षदर्शी आकाश ठाकुर ने बताया कि टक्कर के बाद सड़क पर दर्दनाक मंजर था. राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. घायल दीपाली को धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉ. रश्मि सोलंकी और उनकी टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. धामनोद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक दीपक का शव सोमवार सुबह परिजनों को सौंपा जाएगा. वहीं, अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है.

गांव में मातम और परिवार की प्रतिक्रिया

इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है. परिजन दीपावली की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन अब घर में मातम पसरा हुआ है. त्योहार की खुशियाँ एक पल में ग़म में बदल गईं. एक घर की दीवाली अब सन्नाटे में डूब गई है.