CM मोहन यादव ने लाडली बहनों के खातों में जारी की 31वीं किस्त, बुंदेलखंड को दी ये बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार (9 दिसंबर) को लाडली बहना योजना की हितग्राहियों के खातों में योजना की 31वीं किस्त ट्रांसफर की. इस दौरान उन्होंने छतरपुर के राजनगर में 510 करोड़ लागत के 29 विकास कार्यों का किया भूमि-पूजन और लोकार्पण किया.

कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड हीरों और महावीरों की धरती है. यह मंदिरों की नगरी है. उन्होंने कहा कि महाराज छत्रसाल के कार्य काल में बुंदेलखंड की महाविजय होती थी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाराजा छत्रसाल के शौर्य को नमन किया.

सीएम मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड के गौरव महाराज छत्रसाल की प्रतिमा और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का खजुराहो में अनावरण किया गया है. उन्होंने ये भी कहा कि आज प्रदेश की 1.26 करोड़ से अधिक लाडली बहनों को 1857 करोड़ रुपए राशि अंतरित की गई है. इनमें छतरपुर की 3 लाख 24 हजार से अधिक लाडली बहनें शामिल हैं. हितग्राहियों बहनों को उनके बैंक खातों में 31वीं किस्त के रूप में 1500 रुपए की सौगात मिली है.

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में अब तक 46 हजार 500 करोड़ की राशि बहनों के खातों में अंतरित की जा चुकी है. बहनें अपने परिवार के संचालन में भी सहयोग कर रही हैं. बहनों के आशीर्वाद से राज्य सरकार निरंतर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बहनों को पक्के मकान और उज्जवला गैस कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुंदेलखंड के चहुंमुखी विकास के लिए 270 करोड़ लागत के 9 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और 240 करोड़ लागत के 20 विकास कार्यों का लोकार्पण किया. इनमें 2 सांदीपनि विद्यालय और स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं.

सीएम यादव ने कहा कि खजुराहो में बड़ा कन्वेंशन सेंटर और फाइव स्टार होटल बनाया जाएगा. राजनगर में राजगढ़ पैलेस की सौगत मिल रही है. इससे पर्यटन क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी. बुंदेलखंड के दमोह, छतरपुर, पन्ना और कटनी में 4 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जायेंगे. केन-बेतवा लिंक परियोजना से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा. उन्होंने कहा कि 2 नेशनल हाइवे को जोड़ने वाले फोर लाइन सड़क की सौगात दमोह-सागर को मिलने जा रही है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सागर में नया इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जाएगा. इससे 30 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजनगर में आयोजित लाड़ली बहना सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी किया.

खजुराहो सांसद वी.डी. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुंदेलखंड के चहुंमुखी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. राज्य सरकार जो कहती है करके दिखाती है. सरकार ने लाडली बहनों के खातों में प्रतिमाह 3000 रुपए भेजने का संकल्प लिया था, जिसे धीरे-धीरे पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं. राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने कहा कि बुंदेलखंड में 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अनुपम सौगात दी है. पिछले 2 वर्षों में खजुराहो में विकास से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं. आज सूखे और पिछड़े बुंदेलखंड को विकास की नई पहचान मिल रही है.

सम्मेलन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, विधायक छतरपुर मती ललिता यादव, विधायक कामाख्या प्रताप सिंह, विधायक राजेश शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष मती विद्या अग्निहोत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.