हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP ट्रैवल मार्ट में मची धूम, 3665 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है निवेश, एकता कपूर यहीं बनाएंगी फिल्में

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ट्रैवल मार्ट में निवेशकों ने राज्य में 3665 करोड़ से अधिक के निवेश की इच्छा जताई. इससे प्रदेश में आर्थिक समृद्धि और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 11 Oct 2025 11:58 PM (IST)
Preferred Sources

मध्यप्रदेश के लिए 11 अक्टूबर का दिन बेहद खास रहा. एक तरफ प्रदेश की खूबसूरती दुनिया के कोने-कोने तक पहुंची, तो दूसरी तरफ युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खुले. मौका था भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट (MPTM)-2025 का. 13 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बालाजी टेलीफिल्म्स और मध्यप्रदेश टूरिज्म के बीच अहम एमओयू साइन हुआ. इसके तहत विख्यात सीरियल-फिल्म निर्माता एकता कपूर 5 साल में प्रदेश में 50 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी. उनकी फिल्में-वेबसीरीज में मध्यप्रदेश की झलक दिखाई देगी.

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा, ''अब हर साल 11-12-13 अक्टूबर को मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा. मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट में निवेशकों ने राज्य में 3665 करोड़ से अधिक के निवेश की इच्छा जताई. इससे प्रदेश में आर्थिक समृद्धि और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे.'' कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम डॉ. यादव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया. इस दौरान जाने-माने अभिनेता रघुवीर यादव और गजराज राव सहित फिल्म और टूरिज्म से जुड़ी कई हस्तियां मौजूद थीं.
'पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा'

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से बदल भी रहा है और प्रगति भी कर रहा है. उनके साथ मध्यप्रदेश कदम से कदम मिलाकर चल रहा है. आपके माध्यम से प्रदेश के अतीत को विश्व के साथ साझा करने का ये मौका अद्वितीय है. उन्होंने कहा कि जहां हम सब बैठे हैं वह मिंटो हॉल भी ऐतिहासिक है. यह प्रदेश का विधानसभा का भवन भी बना था. और, आज आपको मध्यप्रदेश के पर्यटन से परिचित करवा रहा है.'' 

सीएम डॉ. यादव ने आगे कहा, ''आप कल्पना कीजिए कि विश्व का कौन सा शहर है या किस राज्य की राजधानी है जहां टाइगर सहज ही दिखाई देता है. ऐसी जगह कहीं नहीं है, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं कि भोपाल की जिस सड़क से आप गुजरो और टाइगर भी वहीं से गुजरे. हमने आधुनिक युग में तो बिजली से तीसरी मंजिल तक पानी जाते देखा है, लेकिन बिना बिजली के तीसरी मंजिल पर फव्वारे का नजारा मांडव के ऐतिहासिक भवन में ही देखने को मिलता है.''

'व्यापारिक सम्मेलन नहीं, संस्कृतियों का संगम'

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति में 'अतिथि देवो भव:' की परंपरा है. मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट (MPTM) का आयोजन केवल एक व्यापारिक सम्मेलन नहीं, बल्कि संस्कृतियों के संगम का एक महापर्व है. यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'देखो अपना देश' और 'वोकल फॉर लोकल' के विजन को साकार करने की दिशा में हमारा एक दृढ़ कदम है. मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट देश के बड़े राज्य-स्तरीय ट्रैवल मार्ट में से एक है. इस आयोजन में 27 देशों के 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, 150 से अधिक घरेलू टूर ऑपरेटर्स सहित 700 से अधिक प्रतिभागियों की रिकॉर्ड भागीदारी ने इसे ऐतिहासिक बना दिया है.'' 

ट्रैवल मार्ट के दौरान 4,000 से अधिक B2B बैठकों का आयोजन

उन्होंने कहा, ''यह विशाल सहभागिता मध्यप्रदेश के पर्यटन के प्रति वैश्विक आकर्षण और विश्वास का जीवंत प्रमाण है. मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट के दौरान 4,000 से अधिक बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) बैठकों का आयोजन किया गया. यह मध्यप्रदेश के पर्यटन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कारोबारी संवाद है. ये बैठकें केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह उस मजबूत कमर्शियल ईको सिस्टम की नींव हैं, जो आने वाले वर्षों में हमारे स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजार से जोड़ेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा. MP ट्रैवल मार्ट में मची धूम, 3665 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है निवेश, एकता कपूर यहीं बनाएंगी फिल्में

रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव ने बदली तस्वीर

प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने कहा, ''हमारी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि विकास का प्रकाश प्रदेश के हर कोने तक पहुंचना चाहिए. पर्यटन की अपार संभावनाओं को केवल कुछ बड़े केंद्रों तक सीमित न रखकर, हमने ग्वालियर-चंबल, विंध्य और सागर जैसे क्षेत्रों की क्षमता को उजागर करने के लिए रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव की एक अभिनव श्रृंखला शुरू की. हमारे यह प्रयास सफल रहे हैं. ग्वालियर में आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में हमें 3,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, वहीं रीवा में आयोजित कॉन्क्लेव ने 3,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित किया. यह कुल 6,500 करोड़ का निवेश इन क्षेत्रों की आर्थिक तस्वीर को बदलने की क्षमता रखता है.

क्या है उद्देश्य?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट का उद्देश्य 'भारत के हृदय प्रदेश' की अतुल्य पर्यटन संपदा को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित करना है. यह एक ऐसा संगम है, जहां देश-विदेश के पर्यटन विशेषज्ञ और व्यवसायी, प्रदेश के आतिथ्य सत्कार से जुड़े लोगों से सीधे मिलते हैं. इसका लक्ष्य व्यापारिक संबंधों का सेतु बनाकर, यहां की ऐतिहासिक धरोहरों, वन्य जीवन के रोमांच और संस्कृति की कहानियों को विश्व के कोने-कोने तक पहुचाना है, ताकि अधिक से अधिक यात्री इस अद्भुत भूमि की यात्रा के लिए प्रेरित हों और यहां के पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयां प्राप्त हों. मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट में प्रमुख निवेशकों ने राज्य में 3665 करोड़ से अधिक के निवेश की इच्छा जताई है. उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पल दोनों संभागों के लिए आर्थिक समृद्धि और रोजगार के नए द्वार खोलेगा. 

एकता कपूर ने कही ये बात

विख्यात सीरियल-फिल्म निर्माता और बालाजी टेलीफिल्म्स की संयुक्त प्रबंध निदेशक-क्रिएटिव हेड एकता कपूर ने कहा, ''मध्यप्रदेश इस देश का दिल है. हम यहां यह कमिटमेंट देने आए हैं कि अपने शो, फिल्म और एंटरटेनमेंट के बाकी माध्यमों द्वारा प्रदेश की खूबसूरती, इसकी हेरिटेज साइट्स, इसका कल्चर दुनिया को दिखाएंगे. मैं यहां आकर बेहद उत्साहित हूं. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विजिनरी हैं. उनके मिलकर बड़ा अच्छा लगा.'' 

अभिनेता रघुवीर यादव ने क्या कहा?

अभिनेता रघुवीर यादव ने कहा कि चीता सबसे पहले मध्यप्रदेश में ही आया है. इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए. मध्यप्रदेश आइए और यहां के मजे लीजिए. एमपी गजब है, सबसे अजब है. यात्रा डॉट कॉम बिजनेस हेड राजेश कुमार राणा ने कहा कि यहां आकर बेहद उत्साहित और खुश हूं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से राज्य का पर्यटन दिनों-दिन तरक्की कर रहा है. राज्य को साल 2025 का बेस्ट टूरिज्म अवॉर्ड मिला है. यहां धार्मिक पर्यटन भी है. अकेले उज्जैन में दस करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं. यह 22 फीसदी की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है. मध्य्प्रदेश टाइगर स्टेट है. यहां 9 टाइगर रिजर्व हैं. 

इनके साथ हुई बैठकें और वन-टू-वन चर्चा

कार्यक्रम से पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के ईवीपी परवीन चंदर कुमार, जेट सर्व एविएशन के राम ओला, एटमॉस्फियर कोर के प्रबंध निदेशक सौभाग्य मोहापात्रा, पोस्ट कार्ड होटल्स के सह-संस्थापक अनिरुद्ध कांडपाल, ट्रेज़र ग्रुप के प्रबंध निदेशक विनायक कलानी, एमआरवीएच रिज़ॉर्ट्स के निदेशक जीतेंद्र सिंह, द मालवा क्लब एंड रिज़ॉर्ट के संस्थापक सुमरध्वज ब्रह्मभट्ट, सेरेनडिपिटी लेक्स एंड रिज़ॉर्ट्स के प्रबंध निदेशक डॉ. सुश्रुत सुधीर बाबुलकर, ऑर्बिट रिज़ॉर्ट्स के संदीप खन्ना, मनोज सिंह, पर्यटन फ्यूचर्स के नवीन कुंडू के साथ चर्चा हुई.

इसके साथ ही यात्रा डॉट कॉम के राकेश कुमार राणा, इंडियन गोल्फ टूरिज्म एसोसिएशन के राजन सहगल, प्रसिद्ध शेफ मंजीत गिल, लाफ्लोरेंस वेडिंग के विक्रमजीत शर्मा, वेडिंग एंड ट्रैवल जर्नलिस्ट श्रुति सिंह, ईएसएल इवेंट्स की एकता सहगल लुल्ला, वेडिंग चैप्टर्स की ईशा अग्रवाल, कर्ली टेल्स डिजिटल मीडिया के समर ओम प्रकाश वर्मा, डिलिजेंस सॉल्यूशन्स के अनुज मदान, ज़ू मीडिया के प्रतीक गुप्ता, इंडियन एग्ज़ीबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन के सूरज धवन और लोटस एग्ज़ीबिशन्स एंड मार्केटिंग सर्विसेज के राजीव मल्होत्रा के साथ वन-टू-वन चर्चा की.

Published at : 11 Oct 2025 11:54 PM (IST)
