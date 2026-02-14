भोपाल मर्डर: 3 बार शादी कर चुकी थी सिया, अब सेप्टिक टैंक में मिला शव, इंस्टा पर मिले बॉयफ्रेंड ने मारा
MP News: भोपाल के निशदपुरा में 33 साल की महिला का शव एक सैप्टिक टैंक में मिला है. खुलासा हुआ है कि यह महिला पहले तीन बार शादी कर चुकी थी और अब इंस्टाग्राम पर मिले शख्स ने उसकी हत्या कर दी.
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में भोपाल के निशदपुरा इलाके में एक खाली आवास के सेप्टिक टैंक से पुलिस ने 33 साल की महिला का सड़ा हुआ शव बरामद किया है. इस मामले में अब बड़े खुलासे हुए हैं. जांच में पता चला कि पहले ही तीन बार शादी कर चुकी मृतक महिला को इंस्टाग्राम पर प्यार हुआ था.
मृत महिला की पहचान अशरफी उर्फ सिया के रूप में हुई है. वह महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की रहने वाली थी और जांच में पता चला है कि उसकी हत्या सोमवार को उसके बॉयफ्रेंड समीर ने की थी, जो पहले से ही शादीशुदा था और दो बच्चों का पिता था. परिवार के समर्थन से हत्या करने के बाद समीर ने शव को एक लोहे के बक्से में रखा और कमला नगर में अपने घर के सेप्टिक टैंक में छिपाकर अपराध के निशान मिटाने की कोशिश की.
इंस्टा पर पनपा था प्यार
बता दें कि लगभग एक साल पहले सिया और समीर इंस्टाग्राम के माध्यम से मिले थे. सामान्य चैट के रूप में शुरू हुई दोस्ती, धीरे-धीरे दोस्ती में बदल गई और शादी से परे प्यार में बदल गई. इसके परिणामस्वरूप लगभग 3 महीने पहले सिया ने अपने गृहनगर को छोड़ दिया और समीर के साथ रहने के लिए भोपाल के कमला नगर में उसके घर चली गई. इससे उसे और समीर की पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे. सार्वजनिक रूप से भी हंगामा हुआ.
पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि सिया ने सीधे समीर को धमकी देना शुरू कर दिया था. उसने उसे शादी करने या 5 लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए कहा. अन्यथा वह कानूनी कार्रवाई करेगी. इस स्थिति का सामना करने में असमर्थ समीर की पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया और जबलपुर में अपने माता-पिता के घर चली गई. यह उस स्थिति में था जब सिया और समीर के बीच सोमवार को फिर से तीखी बहस हुई.
गर्लफ्रेंड की हत्या कैसे की गई?
बहस के दौरान शब्दों के बढ़ने पर गुस्से में समीर ने सिया का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद उसने अपनी मां, भाई और बहन को घटनास्थल पर बुलाया और जितना हो सके सबूत मिटा दिए. फिर उन्होंने सिया के शव को एक लोहे के बक्से में रखा और आधी रात को घर के पास सेप्टिक टैंक में फेंक दिया. यह मानते हुए कि सब कुछ खत्म हो गया है. गुरुवार को उस क्षेत्र में खेल रहे बच्चों ने लोहे के बक्से से दुर्गंध महसूस की और अपने माता-पिता को सूचित किया.
तीन बार शादी कर चुकी थी सिया
सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बक्से में सड़ी हुई हालत में महिला का शव बरामद किया. पुलिस ने कहा कि शव बुरी तरह से सड़ गया था, इसलिए चोटों की सही पहचान नहीं हो पाई. उसी समय हाथ पर एक दीपक और '26 मई 1992' लिखे एक टैटू से यह पुष्टि की गई कि वह सिया थी.
समीर फरार है, जबकि पुलिस ने उसके भाई, मां और बहन सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. समीर की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है और संदेह है कि परिवार के कई लोग हत्या में शामिल हो सकते हैं. उसी समय पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि सिया पहले ही महाराष्ट्र और राजस्थान में तीन बार शादी कर चुकी थी.
