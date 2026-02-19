हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमुरादाबाद: लिफ्ट देकर हमदर्दी जताना पड़ा भारी, बाइक पर बैठने के विवाद में पड़ोसी का रेता गला

मुरादाबाद: लिफ्ट देकर हमदर्दी जताना पड़ा भारी, बाइक पर बैठने के विवाद में पड़ोसी का रेता गला

Moradabad News: मुरादाबाद में आकाश नामक युवक ने नशे में धुत पड़ोसी सुमित को लिफ्ट दी, जो बाइक पर ठीक से नहीं बैठ पा रहा था. इस कारण हुए विवाद में आकाश ने ब्लेड से सुमित का गला रेतकर हत्या कर दी.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 19 Feb 2026 09:58 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक को अपने ही पड़ोसी को हमदर्दी में बाइक पर लिफ्ट देना भारी पड़ गया. शराब के नशे में धुत पड़ोसी बाइक पर ठीक से नहीं बैठ रहा था, जिससे बिगड़े संतुलन और कहासुनी के बाद मोटर साइकिल चालक ने ब्लेड से उसका गला रेत दिया. पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना मूंढापांडे थाना क्षेत्र की है.

सीसीटीवी फुटेज से खुला हत्या का राज

मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 11 जनवरी को मूंढापांडे इलाके में दलपतपुर गत्ता फैक्ट्री के पास हाईवे के निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे एक अज्ञात शव मिला था. गले पर धारदार हथियार के गहरे निशान थे. मृतक की शिनाख्त सुमित उर्फ भूरा के रूप में हुई, जो मुरादाबाद की एक फैक्ट्री में काम करता था.

पुलिस की जांच

पुलिस ने जांच शुरू की और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले. फुटेज में दिखा कि 10 जनवरी की रात हनुमान मूर्ति तिराहे के पास सुमित के पड़ोस में रहने वाले आकाश ने उसे अपनी बाइक पर बैठाया था.

हिलने-डुलने पर हुआ विवाद

पुलिस पूछताछ में आरोपी आकाश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. जांच में सामने आया कि मृतक सुमित शराब के नशे में था और बाइक पर पीछे बैठकर लगातार हिल-डुल रहा था, जिससे मोटर साइकिल का बैलेंस बिगड़ रहा था.

आकाश ने उसे ठीक से बैठने को कहा, जिस पर दोनों के बीच गाली-गलौज और मारपीट शुरू हो गई. गुस्से में आकर आकाश ने अपने पास रखे स्टील के ब्लेड से सुमित का गला काट दिया और शव को हाईवे किनारे फेंक कर फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल स्टील ब्लेड और मृतक का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है. आरोपी का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है.

पत्नी ने जताई साजिश की आशंका

इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा है. मृतक सुमित की पत्नी ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उसका पति शारीरिक रूप से आरोपी से ज्यादा ताकतवर था. पत्नी का दावा है कि अकेला आकाश उसे नहीं मार सकता, इस हत्याकांड में जरूर कोई और भी शामिल है.

पीड़ित पत्नी ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की गहराई से जांच हो. साथ ही, उसने सरकार से अपनी सुरक्षा और आर्थिक मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि परिवार में सुमित ही एकमात्र कमाने वाला था और अब उसकी तीन छोटी बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया है. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी आकाश को जेल भेज दिया है.

और पढ़ें
Published at : 19 Feb 2026 09:58 PM (IST)
Tags :
Moradabad News Moradabad Crime News MP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
मुरादाबाद: लिफ्ट देकर हमदर्दी जताना पड़ा भारी, बाइक पर बैठने के विवाद में पड़ोसी का रेता गला
मुरादाबाद: लिफ्ट देकर हमदर्दी जताना पड़ा भारी, बाइक पर बैठने के विवाद में पड़ोसी का रेता गला
मध्य प्रदेश
MP: सागर पुलिस ने फर्जी नौकरी दिलाने वाली गैंग पर कसा शिकंजा, 3 आरोपी गिरफ्तार
MP: सागर पुलिस ने फर्जी नौकरी दिलाने वाली गैंग पर कसा शिकंजा, 3 आरोपी गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
खरगोन: भांजे की शादी में पत्नी संग नाच रहे मामा को आया हार्ट अटैक, स्टेज पर मौत, वीडियो वायरल
खरगोन: भांजे की शादी में पत्नी संग नाच रहे मामा को आया हार्ट अटैक, स्टेज पर मौत, वीडियो वायरल
मध्य प्रदेश
इंदौर में 12 से 15 मार्च तक सनातन प्रीमियर लीग का आयोजन, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर करेंगे नेतृत्व
इंदौर में 12 से 15 मार्च तक सनातन प्रीमियर लीग का आयोजन, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर करेंगे नेतृत्व
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: बटुकों को 'तिलक-जलेबी' एक बहाना है.. | Shankaracharya | Brajesh Pathak
Sandeep Chaudhary: FreeBies पर सबसे बड़ा आंकलन..पत्रकारों ने क्या बताया? | Supreme Court | BJP
US-Iran पर हमला क्यों करना चाहता है? छठी वजह जान हिल जाएंगे आप | ABPLIVE
TCS–OpenAI Partnership: India का पहला Mega AI Data Centre | Paisa Live
US करने वाला है Iran पर हमला; Satellite Image में कैद सबूत | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल फाइटर जेट डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
छत्तीसगढ़
मुस्लिम कर्मचारियों के लिए BJP सरकार का फैसला, ऑफिस से एक घंटे पहले मिली छुट्टी
मुस्लिम कर्मचारियों के लिए BJP सरकार का फैसला, ऑफिस से एक घंटे पहले मिली छुट्टी
विश्व
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
क्रिकेट
चेन्नई में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने मचाया गदर, इब्राहिम जादरान शतक से चूके, बना डाले 200 रन
चेन्नई में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने मचाया गदर, इब्राहिम जादरान शतक से चूके, बना डाले 200 रन
बॉलीवुड
दिग्गज फिल्ममेकर एम एम बेग का निधन, घर में मिला शव, बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने की थी शिकायत
दिग्गज फिल्ममेकर एम एम बेग का निधन, घर में मिला शव, बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने की थी शिकायत
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
यूटिलिटी
अपराधियों की सूचना दें और पाएं 10 लाख रुपये तक इनाम, जान लीजिए तरीका
अपराधियों की सूचना दें और पाएं 10 लाख रुपये तक इनाम, जान लीजिए तरीका
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget