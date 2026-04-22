मोनालिसा की मां मीडिया के सामने हुईं भावुक, 'मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, हमें...'

महाकुंभ मेले के दौरान चर्चा में आई मोनालिसा की शादी को लेकर विवाद के बीच माता पिता ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है और अपनी बेटी को वापस लाने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी बेटी को बहला फुसलाकर फिल्म बनाने के लिए ले गए थे. वहीं वकील प्रथम दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) से हमने शिकायत की थी. जबरदस्ती उसको लेकर केरल गए और फिर शादी करवाई गई, जबकि वह नाबालिग है. वकील ने ये भी दावा किया कि हमारे पास इस मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों के बारे में कुछ जानकारी है जिसे हम बाद में सामने लाएंगे.

मोनालिसा की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''मोनालिसा के पापा साथ रहते थे. हमें कुछ ऐसा पता नहीं था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा. हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं. उसके पिता को उठाकर फेंक दिया. वे मेरी बेटी को ले गए. उसे कुछ पता नहीं है. मैं सरकार से मदद की गुहार लगाती हूं कि डेढ़ महीना हो गया, मेरी लड़की को ला देना चाहिए. उसको बहला फुसलाकर फिल्म बनाने के लिए ले गए.''

Delhi: On Kumbh Viral Girl Monalisa, mother says, ''Her father lived with us. We had no idea that something like this would happen to my daughter. We are uneducated people. Something like this would happen to my daughter, and her father was picked up and thrown aside. They took… pic.twitter.com/nIIAxZ1RZE — IANS (@ians_india) April 22, 2026

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हमें बहुत बेवकूफ बनाया गया- मोनालिसा के पिता

पिता ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि उनलोगों ने हमें बहुत बेवकूफ बनाया है. हम अनपढ़ लोग हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है. बहला फुसलाकर उधर ले जाकर मेरी बेटी को रख लिया. सरकार से गुजारिश है कि बेटी को वापस ला दें.

वकील ने क्या कहा?

वहीं, वकील प्रथम दुबे ने कहा, ''केरल के डीजीपी का यह दावा है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह नाबालिग है लेकिन आयोग की जांच रिपोर्ट में इसका जिक्र है, मैं आपको महेश्वर नगर निगम द्वारा जारी किया गया लड़की का जन्म प्रमाण पत्र दिखाऊंगा, जिसमें लड़की के सभी पिछले दस्तावेज रद्द कर दिए गए हैं.''

Delhi: On Kumbh Viral Girl Monalisa, Advocate Pratham Dubey says, ''That is the contention made by the Kerala DGP that we are not aware of the fact that she is minor. So, but the investigation report of the commission, it is in the mention that I will show you the birth… pic.twitter.com/fDQf5bvEy4 — IANS (@ians_india) April 22, 2026

हम बाद में कुछ और जानकारी सामने लाएंगे- वकील

उन्होंने आगे बताया, ''इस जांच रिपोर्ट की कॉपी मध्य प्रदेश के डीजीपी, खरगोन के एसपी, महेश्वर नगर निगम और केरल के डीजीपी को सौंपी गई है. हमारे पास इस मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों के बारे में कुछ जानकारी है जिसे हम बाद में सामने लाएंगे. हमारे पास स्पष्ट प्रमाण और सबूत हैं जो हमने आयोग को सौंप दिए हैं. इस मामले में शामिल व्यक्तियों पर साजिश और अपराध करने के प्रयास की धाराएं सख्ती से लागू की जाएंगी.''

बता दें कि महाकुंभ मेले की वायरल गर्ल मोनालिसा भोसले ने 11 मार्च को केरल के एक मंदिर में फरमान खान नामक व्यक्ति के साथ शादी कर ली थी. जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया. मोनालिसा के माता-पिता ने सीएम मोहन यादव से भी मदद की गुहार लगाई थी.

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