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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP में अब पांचवीं कैटेगरी से भी पहचाने जाएंगे युवा, रोजगार के लिए सरकार की नई योजना

MP में अब पांचवीं कैटेगरी से भी पहचाने जाएंगे युवा, रोजगार के लिए सरकार की नई योजना

मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा कदम आगे बढ़ाया है. अब ऐसे युवाओं को चिन्हित कर उनके लिए काम किया जाएगा. इसके लिए वर्किंग ग्रुप बनाया गया है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 25 Aug 2026 01:47 PM (IST)
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मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. एमपी के ऐसे युवा जो जिसी कारणवश न पढ़ाई कर पा रहे हैं और न ही उनके पास कोई रोजगार है, उनकी पांचवीं कैटेगरी के तहत पहचान की जाएगी. इस पांचवीं कैटेगरी को NEET का नाम दिया गया है. NEET मतलब 'Not in Education, Employment and Training'. सरकार ऐसे युवाओं को चिह्नित कर के उन्हें शिक्षा या रोजगार से जोड़ने का काम करेगी. यह जानकारी सीएम मोहन यादव के मंत्री राकेश सिंह ने दी है. 

दरअसल, राकेश सिंह का कहना है, "पांचवीं श्रेणी ऐसे युवाओं की बनाई गई है जो किसी भी कारण से न तो पढ़ाई कर पा रहे हैं न ही उनके पास कोई रोजगार या स्वरोजगार है और न ही किसी तरह के कौशल का प्रशिक्षण ले रहे हैं. रिपोर्ट में ऐसे सभी युवाओं को NEET कहा गया है. सीएम मोहन यादव के आदेश पर एमपी में भी ऐसे ही युवाओं को चिह्नित कर के उनको पढ़ाई, कौशल या रोजगार से जोड़ा जाएगा."

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NEET युवाओं के लिए बनेगी वर्किंग कमेटी

एमपी के मंत्री राकेश सिंह ने आगे बताया कि इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास विभाग, खेल और युवा कल्याण विभाग मिलकर काम करेंगे और एक ठोस रणनीति बनाएंगे. 

एमपी की लाडली बहनों को सीएम मोहन यादव का गिफ्ट

इसी के साथ मंत्री ने जानकार दी है कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश की लाडली बहनों को 250 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी गई है. सीएम ने बहनों से आग्रह किया है कि इस राशि से खुद के लिए कुछ जरूर खरीद लें. मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, मंत्रिमंडल से और नागरिकों से भी आग्रह किया है कि वे अपनी बहनों के साथ साथ इन लाडली बहनों के साथ भी रक्षा पर्व मनाएं. 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 25 Aug 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
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