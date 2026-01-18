इंदौर: 'मुझे भी भारत-न्यूजीलैंड का मैच देखना है', CM मोहन यादव ने पूरी की दिव्यांग की मुराद

मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला रविवार (18 जनवरी) खेला जा रहा है. इस मैच को देखने के लिए एक दिव्यांग ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुहार लगाई. इस गुहार पर सीएम मोहन यादव का दिल पसीज गया.

दरअसल एक दिव्यांग ने प्रदेश के मुखिया से जब ये कहा कि मुझे भारत-न्यूजीलैंड का मैच को मैदान से लाइव देखना है, लेकिन टिकट का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो ये सुनते ही सीएम डॉ. यादव ने बिना कोई देर किए उनके लिए टिकट का प्रबंध कर दिया. दिव्यांग ने ये अपील वीडियो के जरिए की थी. इच्छा पूरी होने के बाद दिव्यांग ने सीएम डॉ. यादव को धन्यवाद भी दिया.

उज्जैन के दिव्यांग ने की मैच देखने की अपील

गौरतलब है कि भारत-न्यूजीलैंड मैच लाइव देखने की अपील उज्जैन के बड़नगर तहसील के गांव बमनापानी के दिव्यांग अभिषेक सोनी ने की. उन्होंने इस अपील का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. इस बात की जानकारी जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लगी तो उन्होंने दिव्यांग की इच्छा पूरी करने में एक पल नहीं लगाया.

अभिषेष सोनी ने वीडियो में कहा, 'मेरा नाम अभिषेक सोनी है. मैं दिव्यांग हूं. मुझे क्रिकेट देखने का बहुत शौक है. मुझे ये खेल बहुत अच्छा लगता है. मेरी इच्छा है कि मैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे वन-डे मैच को लाइव मैदान पर देख सकूं. लेकिन, किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पा रही है. आपसे निवेदन है कि मेरे लिए टिकट का प्रबंध करा दीजिए.'

टीम इंडिया की जर्सी में मैच देखने पहुंचे दिव्यांग

उज्जैन के दिव्यांग अभिषेक सोनी को जैसे ही टिकट मिला, वे टीम इंडिया की जर्सी में मैच देखने इंदौर पहुंचे. उन्होंने मैच के टिकट भी दिखाए. इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि इस टिकट के लिए मैं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को धन्यवाद देता हूं. उनका आभार.

कई बार पेश की मानवता की मिसाल

बता दें, जब से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से उन्होंने कई बार मानवता की मिसाल पेश की है. उन्होंने एक आम आदमी की तरह जनता से व्यवहार किया है. सीएम डॉ. यादव कभी यूपीआई पेमेंट कर आम खरीदते देखे जा सकते हैं, तो कहीं भी जनता के साथ चाय पीते देखे जा सकते हैं.

एक बार वे भुट्टा खरीदने बाजार में उतर गए और बच्चे को दुलार किया. इस वाक्ये की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. इसी तरह एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री आवास किसी मेरा आवास नहीं, बल्कि जनता का आवास है.