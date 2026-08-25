विजय शाह पर सरकार का फैसला, Col सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान

ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक प्रदेश की मोहन यादव सरकार विजय शाह के खिलाफ केस चलाने की अनुमति नहीं देगी. इसको लेकर कैबिनेट में फैसला लिया गया है.

हालांकि अभी इसको लेकर सरकार का आधिकारिक बयान नहीं आया है. इसको लेकर सरकार ने तर्क दिया है कि मंत्री विजय शाह अपने बयान के लिए कई बार सार्वजनिक माफी मांग चुके हैं. वहीं इस मामले को लेकर बनी SIT अपनी जांच पूरी कर चुकी है.

मंत्री के खिलाफ केस चलाने को लेकर सरकार की मंजूरी लंबित है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जल्दी फैसला लेने को कहा था. वहीं अब इस मामले पर 31 अगस्त को सुनवाई होनी है. इससे पहले सरकार कोर्ट के सामने एफिडेविट के जरिए अपना रुख स्पष्ट करेगी.