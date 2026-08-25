विजय शाह पर सरकार का फैसला, Col सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान
केस की इजाजत नहीं देने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने तर्क दिया है कि मंत्री विजय शाह अपने बयान के लिए कई बार सार्वजनिक माफी मांग चुके हैं.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक प्रदेश की मोहन यादव सरकार विजय शाह के खिलाफ केस चलाने की अनुमति नहीं देगी. इसको लेकर कैबिनेट में फैसला लिया गया है.
हालांकि अभी इसको लेकर सरकार का आधिकारिक बयान नहीं आया है. इसको लेकर सरकार ने तर्क दिया है कि मंत्री विजय शाह अपने बयान के लिए कई बार सार्वजनिक माफी मांग चुके हैं. वहीं इस मामले को लेकर बनी SIT अपनी जांच पूरी कर चुकी है.
मंत्री के खिलाफ केस चलाने को लेकर सरकार की मंजूरी लंबित है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जल्दी फैसला लेने को कहा था. वहीं अब इस मामले पर 31 अगस्त को सुनवाई होनी है. इससे पहले सरकार कोर्ट के सामने एफिडेविट के जरिए अपना रुख स्पष्ट करेगी.